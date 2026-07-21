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Brent подорожала до $91,32 за баррель

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился вечером во вторник на опасениях разрастания ближневосточного конфликта.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:34 по московскому времени дорожают на $2,1 (2,35%), до $91,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $1,9 (2,3%), до $84,38 за баррель.

Североморская марка нефти торгуется на максимуме с 10 июня, североамериканская - с 11 июня.

Накануне йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон примет меры в случае перекрытия хуситами Красного моря, отметив, что пока блокады не наблюдается.

"Сокращение экспорта через Ормузский пролив и опасения перебоев поставок нефти через Красное море оказывают умеренную поддержку ценам на нефть", - отметил в этой связи аналитик UBS Джованни Стауново.

Brent WTI
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