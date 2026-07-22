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Рубль укрепляется в паре с юанем в среду утром благодаря растущей нефти

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже при открытии торгов в среду; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и приближающемуся налоговому периоду.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,584 руб. (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,51 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимумах за пять недель на опасениях новых перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени торгуются по $93,32 за баррель, что на 2,54% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на 2%, до $91,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени также на 2,54%, до $86,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,25%, до $84,34 за баррель.

Американские вооруженные силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, передал государственный телеканал IRIB со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан. Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись по меньшей мере еще шесть городов, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз. Американские военные атаковали Иран 11-ю ночь подряд.

Ранее йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В связи с этим три танкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Индию и Китай, во вторник совершили разворот в Красном море и направились в Суэцкий канал вместо попытки пройти у берегов Йемена.

Инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле выросла с 14,2% до 15,1%, вернувшись к уровню мая 2026 года. Также к майскому уровню приблизились ожидания по инфляции через пять лет - они выросли с 10,3% до 11,2% (в мае - 11,1%). Свежий опрос проводился 6-15 июля.

Инфляционные ожидания в июне 2026 года, несмотря на рост топливных цен, снизились до 12,4% с 13% в мае. Руководство ЦБ тогда отмечало, что фактор роста цен на бензин пока не отразился в июньских данных. "Опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияния этого фактора на них. Будем смотреть в июле и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию", - сообщила в начале июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В базовом сценарии ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых на ближайшем заседании 24 июля. Риторика регулятора, вероятно, станет еще более сдержанной из-за роста неопределенности, а прогнозы по ключевой ставке и инфляции будут повышены из-за ситуации на топливном рынке и возможного уточнения параметров бюджетной политики. Таким образом, относительно высокие рублевые процентные ставки останутся фактором поддержки для позиций нацвалюты. Кроме того, позитивным фактором для рубля будет и приближающийся налоговый период июля. Таким образом, в течение недели курс доллара может составлять 77-80 руб., юаня - 11,3-11,8 руб.", - считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

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