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BMW отменила участие в Парижском автосалоне для сокращения расходов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель BMW AG отказывается от участия в Парижском автосалоне в октябре 2026 года, стремясь сократить расходы, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

BMW связала это решение "с изменением приоритетов". В дальнейшем она будет участвовать в автомобильных выставках выборочно.

В июне BMW существенно ухудшила прогнозы на 2026 год, отметив сохраняющуюся слабость спроса в Китае, а также более серьезные, чем ожидалось, негативные последствия ближневосточного конфликта.

В соответствии с новым прогнозом компании, поставки её автомобилей в этом году будут "немного ниже", чем в прошлом году. Ранее ожидалось, что поставки будут на уровне предыдущего года.

Прогноз маржи EBIT в автомобильном сегменте был понижен до 1-3% с 4-6%, рентабельности капитала (RoCE) в автомобильном сегменте - до 1-5% с 6-10%. BMW также прогнозирует "существенное" уменьшение годовой прибыли после уплаты налогов, тогда как ранее ожидала "умеренного" снижения.

Отказ BMW от участия в Парижском автосалоне является заметным событием, поскольку в прошлом немецкий автопроизводитель часто использовал это мероприятие, чтобы представить новые модели.

С начала 2026 года капитализация BMW снизилась на 38%.

BMW Париж Китай Германия
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