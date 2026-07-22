BMW отменила участие в Парижском автосалоне для сокращения расходов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель BMW AG отказывается от участия в Парижском автосалоне в октябре 2026 года, стремясь сократить расходы, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.



BMW связала это решение "с изменением приоритетов". В дальнейшем она будет участвовать в автомобильных выставках выборочно.



В июне BMW существенно ухудшила прогнозы на 2026 год, отметив сохраняющуюся слабость спроса в Китае, а также более серьезные, чем ожидалось, негативные последствия ближневосточного конфликта.



В соответствии с новым прогнозом компании, поставки её автомобилей в этом году будут "немного ниже", чем в прошлом году. Ранее ожидалось, что поставки будут на уровне предыдущего года.



Прогноз маржи EBIT в автомобильном сегменте был понижен до 1-3% с 4-6%, рентабельности капитала (RoCE) в автомобильном сегменте - до 1-5% с 6-10%. BMW также прогнозирует "существенное" уменьшение годовой прибыли после уплаты налогов, тогда как ранее ожидала "умеренного" снижения.



Отказ BMW от участия в Парижском автосалоне является заметным событием, поскольку в прошлом немецкий автопроизводитель часто использовал это мероприятие, чтобы представить новые модели.

С начала 2026 года капитализация BMW снизилась на 38%.