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Цены на овощи и фрукты в России с 14 по 20 июля снизились на 1%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 14 по 20 июля снизились на 1%, сообщил Росстат в среду.

Этот показатель соответствует темпам предыдущей недели.

В частности, цены на помидоры снизились на 3,6% (на 3,7% неделей ранее), огурцы - на 3% (на 6,3%), капусту - на 1,7% (без изменений), лук - на 1,5% (на 0,3%), картофель - на 1,1% (на 0,1%), морковь - на 0,3% (рост на 0,5%).

В то же время яблоки подорожали на 0,8% (на 0,3%), свекла - на 0,4% (на 0,5%).

В результате с начала года цены на капусту, картофель и морковь выросли почти в 1,6 раза, лук и свеклу - почти в 1,5 раза, яблоки - на 10,2%. Цены на огурцы в настоящее время на 43,9% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 10,5%, на бананы - на 0,6%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
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