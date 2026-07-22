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В России рост цен на сахар за неделю ускорился до 2,6%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России с 14 по 20 июля цены на сахарный песок выросли на 2,6%, на гречневую крупу - на 1,2%, сообщил Росстат.

Подорожание этих продуктов ускорилось. Неделей ранее рост составлял 1,8% и 0,7% соответственно.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе цены на соль выросли на 0,6%, свинину, подсолнечное масло, печенье и пшено - на 0,4%, говядину, мороженую рыбу и ржаной хлеб - на 0,3%, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания и макаронные изделия - на 0,2%, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб, вермишель, черный чай, водку - на 0,1%.

В то же время яйца подешевели на 1%, кефир, сметана и рис - на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, сыры, сливочное масло и маргарин - на 0,2%, мясные консервы для детского питания и творог - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (в том числе алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

Росстат
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