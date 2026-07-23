Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует небольшой рост в рамках продолжающейся коррекции после затяжного падения на фоне опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, а также существующих геополитических и санкционных рисков. Участники рынка откупают сильно подешевевшие ценные бумаги.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2138,69 пункта (+0,12%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,9%.

Подорожали акции "Роснефти" (+1,9%), АФК "Система" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "ММК" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), "Русала" (+0,2%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-0,8%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Совет директоров Банка России в ближайшую пятницу возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 14,25% годовых (рынок ждал снижения на 50 базисных пунктов - до 14%). Сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики остался умеренно мягким: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, сообщил в среду Росстат. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%). С начала месяца рост потребительских цен к 20 июля составил 0,60%, с начала года - 4,82%. Из данных за 20 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. "Встреча с Рубио уже согласована", - сказал он на пресс-конференции в Маниле. Лавров добавил, что она состоится в четверг в первой половине дня. Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от своих предложений, сделанных в Анкоридже, отметил глава МИД России. "Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем теперь уже известны, потому что много было комментариев", - сказал Лавров.

Рубио в среду заявил, что одной из тем его готовящейся встречи с главой МИД РФ Лавровым станет Украина. "Мы будем говорить об этом. Я думаю, что очевидно: война на Украине создала много препятствий для возможности США и РФ добиваться соглашений по другим темам", - сказал он журналистам "на полях" встречи АСЕАН. По его словам, США желают окончания украинского кризиса, и Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в этом.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио начали встречу в Маниле на "полях" АСЕАН, передает корреспондент "Интерфакса". Это уже четвертая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года: ранее они встречались в Эр-Рияде, Куала-Лумпуре и Нью-Йорке.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду на фоне скачка цен на нефть, при этом акции большинства чипмейкеров развернулись в плюс перед публикацией отчетов их крупных клиентов. Напряженность на Ближнем Востоке стимулировала рост цен на нефть и, как следствие, усиление инфляционных опасений.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил в среду, что Тегеран примет решительные меры в случае любой агрессии в отношении Ирана. "Наша оборонительная стратегия ясна: око за око. Любая агрессия в отношении Ирана, в том числе в отношении нашей инфраструктуры, приведет к мощному и решительному ответу", - написал он в соцсети X. Тегеран также вновь подчеркнул, что контролирует Ормузский пролив, который "останется полностью закрытым, пока США продолжают свои акты агрессии в регионе".

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренное снижение (-0,15%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 23 июля.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Австралии, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,6-3,3%, и лишь индекс материкового Китая снижается на 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть 23 июля утром вновь повышаются после заметного роста накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 2,12%, до $96,06 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,79%, до $88,38 за баррель.