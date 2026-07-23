Руководство ЕЦБ обсуждало повышение ставок в июле

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Совет управляющих Европейского центробанка обсуждал возможность повысить ключевые ставки на заседании в июле, сказала на пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард.

После обсуждения было принято единогласное решение сохранить все три основные процентные ставки на прежнем уровне, подчеркнула Лагард. Это решение ожидалось аналитиками и участниками рынка, которые в то же время ожидают подъема ставки в сентябре.

"К сентябрьскому заседанию у нас будет намного больше данных", - сказала Лагард, назвав в числе таких данных отчет о ВВП еврозоны за второй квартал, цифры по инфляции за июль и август, а также результаты опросов менеджеров по закупкам (индексы PMI).

При этом она повторила, что ЕЦБ будет принимать решения на каждом отдельном заседании и не планирует давать прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance).

Заседание в сентябре будет сопровождаться публикацией новых макроэкономических прогнозов ЕЦБ. В частности, регулятор обнародует новые прогнозы цен на энергоносители и их возможного влияния на экономику еврозоны, сказала Лагард.

Глава ЕЦБ охарактеризовала риски для инфляции в еврозоне как смещенные в сторону ее ускорения. Во многом это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, который вызвал скачок цен на энергоносители. Цены существенно снизились после заключения меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, предусматривавшего режим прекращения огня, однако вновь подскочили после того, как этот режим был нарушен.

Высокие цены на топливо могут сказаться на стоимости других товаров и услуг, что в свою очередь может привести к ускорению роста зарплат и повышению инфляционных ожиданий (ЕЦБ называет это "косвенные и вторичные эффекты" и внимательно следит за ними). Такие эффекты могут оказаться сильнее, чем ожидается в настоящий момент, если ближневосточный конфликт затянется. Кроме того, ускорение инфляции может вызвать рост цен на продукты питания, спровоцированный потеплением климата, сказала Лагард.

В целом же ЕЦБ в базовом сценарии ожидает замедления инфляции в еврозоне, начиная со второго полугодия 2027 года.

Ближневосточный конфликт также является серьезным источником неопределенности и главным риском для ВВП еврозоны, подчеркнула Лагард, добавив, что она ожидает сохранения сдержанных темпов роста экономики валютного блока. В частности, масштабные перебои поставок топлива с Ближнего Востока могут стать негативным фактором для доходов населения, потребительских расходов и инвестиций бизнеса. Дополнительным поводом для беспокойства она назвала сохраняющуюся напряженность во внешней торговле.

Позитивные факторы для европейской экономики остаются прежними, в их число входят ожидаемое восстановление потребительских расходов и экспорта, а также рост государственных затрат на оборону.

Лагард также прокомментировала слухи о своем возможном досрочном уходе с поста главы ЕЦБ.

"Вы не отделаетесь от меня до 2027 года, - заявила она, отвечая на вопрос журналистов. - Я останусь капитаном этого корабля".

Срок полномочий Лагард во главе ЕЦБ истекает в октябре 2027 года. Различные СМИ писали, что она может уйти с поста досрочно, чтобы возглавить Всемирный экономический форум или вернуться во французскую политику.

Курс евро в паре с долларом США по данным на 16:50 по Москве опускается на 0,3% и составляет $1,1380. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 теряет около 1,2%.