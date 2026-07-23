Лагард не планирует покидать ЕЦБ до 2027 года

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не собирается покидать свой пост как минимум до конца текущего года.

"Вы не отделаетесь от меня до 2027 года", - заявила она, выступая в четверг на пресс-конференции по итогам июльского заседания.

"Я останусь капитаном этого корабля", - добавила Лагард, отвечая на вопрос журналистов.

Срок полномочий Лагард во главе ЕЦБ истекает в октябре 2027 года. СМИ писали, что она может уйти с поста досрочно, чтобы возглавить Всемирный экономический форум или вернуться во французскую политику.