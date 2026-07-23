Рубль слегка снизился к доллару и юаню в четверг, несмотря на растущую нефть

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Курс рубля немного снизился после двух дней укрепления, несмотря на растущую нефть и приближающийся налоговый период; в целом динамика нацвалюты в последние дни не выходит за рамки относительно узкого ценового диапазона.

Стоимость юаня по данным на 19:00 составила 11,573 рубля, что на 2,85 копейки (на 0,25%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,19% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,54 руб.; вместе с тем контракт EURRUBF подешевел на 0,09%, до 89,39 руб.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара США с 24 июля на 7,07 копейки, до 78,4049 руб., и опустил курс евро на 15,91 копейки, до 89,4443 руб.. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,5826 руб./юань, что 0,44 копейки выше курса четверга.

Подъем мировых цен на нефть усилился вечером в четверг, причем Brent превысила психологически важную отметку $100 за баррель впервые с конца мая. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени подскочили на 6,33%, до $100,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже повысились в цене к этому времени на 5,64%, до $91,73 за баррель.

Йеменские хуситы начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили объявленную ранее морскую блокаду страны.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США пойдут на военные меры, если хуситы снова будут атаковать суда в Красном море. "Если они сделают это снова, США будут считать ответственным за это Иран, так как хуситы - подчиненная Ирану сила; и сокрушительная военная кара постигнет Иран и, конечно, хуситов, которые меня очень разочаровали, поскольку до недавнего времени они поступали профессионально и разумно", - написал президент в соцсети X.

"В ближайшее время цены на нефть, вероятно, останутся высокими, поскольку рынок учитывает тревожную вероятность перебоев в поставках через второй стратегически важный морской коридор", - отмечает аналитик Pepperstone Ахмад Ассири.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что цена Brent может превысить $120 за баррель в четвертом квартале и составит в среднем $100 за баррель в следующем году в том случае, если судоходство через Ормузский пролив останется затрудненным до конца 2027 года. Они допускают, что котировки могут подняться еще выше, если будут наблюдаться перебои поставок также через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал.

Совет директоров Банка России 24 июля возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время как рынок ждал сокращения на 50 базисных пунктов - до 14% годовых. Сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики остался умеренно мягким: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, сообщил в среду вечером Росстат. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%). Из данных за 20 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля, если ее высчитывать из недельной динамики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН подробный обмен мнениями, информирует российское внешнеполитическое ведомство. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

"При обсуждении украинской проблематики С.В.Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение"", - отметили на Смоленской площади. Сообщается, что Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Путина и Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие.

"Обороты торгов по паре CNY/RUB на биржевом валютном рынке в четверг были невысокими. При этом рубль торговался в основном в диапазоне 11,57-11,58 руб./юань. Ожидаемо жесткая риторика ЦБ РФ в пятницу, растущие цены на нефть и предстоящий на следующей неделе пик уплаты налогов в бюджет могут оказать поддержку рублю в ближайшие дни", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке замдиректора департамента казначейских и торговых операций Инбанка Александр Громов.

"В среду рубль продолжал тяготеть к некоторому укреплению. Поддержку российской валюте оказывали не только растущие цены на нефть, но и новости о встрече глав внешнеполитических ведомств США и РФ. Сегодня курс рубля немного снизился, котировки пары CNYRUB большую часть дня находились вблизи отметки 11,57 руб./юань. Пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон в 11,5-11,6 руб./юань, а дальнейшую динамику нацвалюты зададут итоги завтрашнего заседания Банка России", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте вновь умеренно снизились, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 июля снизилась на 35 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 14,22% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась всего на 1 базисный пункт по отношению к 22 июля и в четверг составила 14,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца не изменилась за день, составив 23 июля 14,48% годовых, а срочная версия ставки на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт - до 15,20% годовых.