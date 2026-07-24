Нацбанк Казахстана не ждет резких колебаний валютного курса из-за ситуации с КТК

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Национальный банк Казахстана не ожидает существенного влияния ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на валютный рынок и рассчитывает, что вопросы, связанные с экспортом казахстанской нефти, будут урегулированы в ближайшее время, заявил на брифинге председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

"Мы не предвидим каких-то больших резких колебаний. На любые резкие колебания у нас, конечно, есть целый набор инструментов по реагированию. Это касается как золотовалютных резервов, операций по зеркалированию, то есть стабилизировать курс в случае резких, нерыночных колебаний мы способны", - сказал он и выразил надежду, что ситуация с КТК будет завершена в ближайшее время.

"То есть и вопросы, связанные со свободной прокачкой казахстанской нефти, отправкой ее на экспорт, получением экспортной валютной выручки будут решены. Пока никаких принципиальных изменений функционирования, на мой взгляд, нам не грозит", - отметил Сулейменов.

Он добавил, что вопросы с танкерами должны решиться в ближайшее время.

"В целом ясно, что КТК является основным экспортным трубопроводом, и, соответственно, экспортная валютная выручка также во многом зависит от функционирования", - подчеркнул глава Нацбанка.

23 июля Минэнерго Казахстана сообщило, что в стране пришлось снизить уровень добычи нефти из-за приостановки погрузочных работ на морском терминале КТК. Погрузку остановили для обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря.

19 июля МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, заявив, что республика рассматривает эти действия как "недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан" и призвал страны-партнеры осудить нападения на суда с нефтью. Объемы ущерба пока не назывались.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тысячи км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.