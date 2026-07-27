Россия увеличила выручку от экспорта молочной продукции на 19%, до $245 млн

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия за пять месяцев 2026 года экспортировала молочной продукции на $245 млн, что на 19% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки выросли на 14%, до более чем 104 тысяч тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Более 28% экспортной выручки пришлось на сыры и творог, 23% - на кисломолочные продукты, 15% - на мороженое, 10% - на молоко и сливки, 8% - на сухое молоко, 8% - на сухую молочную сыворотку. Так, отгрузки сыров и творога в январе-мае выросли на 6%, до $70 млн, кисломолочных продуктов - на 12%, до $55 млн, мороженого - на 21%, до $38 млн, питьевого молока и сливок - на 27%, до $24 млн. Экспорт сухого молока ($20 млн) и сыворотки ($20 млн) увеличился в 1,5 раза.

"Как и в 2025 году, в первой половине текущего года ведущими покупателями российской молочной продукции стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Отгрузки в Казахстан в январе-мае выросли на 0,3%, до $92 млн. Это более трети всего российского экспорта молочной продукции", - говорится в сообщении.

Поставки в Белоруссию увеличились на четверть и превысили $40 млн. Основными экспортируемыми продуктами стали мороженое (рост почти в 1,5 раза), кисломолочные продукты (рост на 42%) и молочная сыворотка (рост на 36%). Продажи в Узбекистан выросли почти в 1,6 раза, до $27 млн. В том числе поставки мороженого и сухого молока - более чем вдвое, молочной сыворотки - в 1,8 раза.

Всего в январе-мае Россия поставляла молочную продукцию в более чем 65 стран. При этом экспорт в ОАЭ вырос в 1,9 раза, Египет - в два раза, Алжир - в 2,3 раза, а в Тунис - в 10 раз.

"Исторически российский экспорт молочной продукции приходится на страны ближнего зарубежья, однако видим растущий интерес российских компаний к дальним рынкам. По прогнозам ФАО, в течение следующего десятилетия подушевое потребление молочной продукции в мире вырастет на 19%, в том числе рост спроса ожидается в странах Азии, Ближнего Востока и Африки", - отметил руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин.

По словам генерального директора Союзмолоко Артема Белова, рост экспорта молочной продукции в первом полугодии 2026 года - результат системной работы по повышению конкурентоспособности российских производителей и диверсификации географии поставок. "Позитивным фактором стали высокие мировые цены на сухое обезжиренное молоко и сыворотку, что сделало экспорт этих категорий особенно привлекательным. Ключевым драйвером роста остаются сыры, однако в стратегической перспективе основной прирост будут обеспечивать молокоемкие биржевые категории - сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка и сывороточные продукты, с которыми российские производители активно выходят на рынки стран Азии и Африки", - сказал он.

Ранее центр сообщал, что потенциал российского экспорта сухой молочной продукции - сыворотки, сухого обезжиренного и сухого цельного молока - к 2030 году оценивается в сумму свыше $140 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2025 году.

Союзмолоко ожидает сохранения положительной динамики экспорта до конца года: по итогам 2026 года прирост в молочном эквиваленте может составить от 8% до 15%. "Несмотря на возможную коррекцию во втором полугодии из-за эффекта высокой базы прошлого года и курсовых колебаний, вектор развития остается устойчивым. Экспорт остается стратегически привлекательным направлением для отрасли", - подчеркнул Белов.

В 2025 году Россия экспортировала молочной продукции более чем на $500 млн (рост на 13%). Основу экспорта составили сыры и творог (32% от общего объема), кисломолочная продукция (24%) и мороженое (15%).