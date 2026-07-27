Зерновой союз Казахстана предупредил об угрозе урожаю зерновых из-за засухи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Жаркая и засушливая погода, установившаяся в ряде регионов Казахстана, может негативно сказаться на урожае зерновых культур в текущем сельскохозяйственном сезоне, отмечают в Зерновом союзе республики (ЗСК).

"Сухая и жаркая погода в некоторых регионах Казахстана не способствует получению высокого урожая зерновых культур", - написал в Telegram руководитель отдела аналитики ЗСК Евгений Карабанов.

Комментируя агентству "Интерфакс-Казахстан" ожидания по сбору, он отметил, что пока рано делать прогнозы.

"Пока воздержимся. Ранние посевы пострадали, но еще дожди ожидаются на этой неделе. Возможно, поддержат остальные посевы", - сказал он.

По его словам, на прошлой неделе в ряде северных и восточных регионов страны местами прошли локальные грозовые дожди. Однако, в некоторых регионах осадки были недостаточными или запоздалыми для зерновых ранних сроков посева.

В Казахстане в южных и западных регионах идет уборка озимых зерновых культур. В северных регионах приступили к уборке раннего ячменя и бобовых культур.

В Казахстане в этом году засеяно 23,8 млн га, площадь под зерновыми составила 15,8 млн га.

Казахстан в 2025 году увеличил сбор зерновых на 2% - до 27 млн тонн, урожайность составила 17 ц/га. В 2024 году аграрии намолотили 26,5 млн тонн при средней урожайности 16 ц/га.