Казахстан с сентября увеличил экспорт зерна на 12,5% до 13,5 млн тонн

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Казахстан по состоянию на 23 июля отправил на экспорт с начала текущего сельхозгода (сентябрь 2025 - август 2026 года) 13,5 млн тонн зерна, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12 млн тонн), сообщил казахстанский Минсельхоз.

Наибольший рост поставок зафиксирован по направлениям Центральной Азии и Афганистана.

В частности, экспорт в Узбекистан увеличился на 37% и составил 5,6 млн тонн, в Киргизию - в 1,4 раза, до 504 тысяч тонн, в Афганистан - на 59%, до 2,2 млн тонн, в Туркменистан - на 34%, до 210 тысяч тонн.

Ранее Минсельхоз планировал в текущем сельскохозяйственном году отправить на внешние рынки 13 млн тонн зерна, практически сохранив показатель предыдущего сельхозгода.

Накануне Зерновой союз Казахстана (ЗСК) повысил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду с 13,6 млн тонн до 14,3 млн тонн (на 5%).

Казахстан в 2025 году увеличил сбор зерновых на 2%, до 27 млн тонн, урожайность составила 17 ц/га (в 2024 году 16 ц/га).