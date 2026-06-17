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Казахстан на полгода ограничит импорт пшеницы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Казахстан введет сроком на шесть месяцев частичный запрет на ввоз пшеницы на свою территорию после согласования соответствующего приказа в госорганах, сообщили "Интерфаксу-Казахстан" в Минсельхозе республики.

"На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 5 июня 2026 года принято решение по введению временного запрета на ввоз пшеницы на территорию Казахстана, за исключением ввоза железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, птицеводческих и мукомольных предприятий, сроком на шесть месяцев", - говорится в ответе Минсельхоза на запрос агентства о сроках введения такого запрета.

Ограничение вводят для поддержки отечественных производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции.

Соответствующий проект приказа Минсельхоза находится на согласовании в заинтересованных государственных органах.

Ранее участники зернового рынка сообщали о том, что Казахстан рассматривает вопрос введения частичного запрета на ввоз пшеницы. Глава Союза зернопереработчиков Евгений Ган отмечал, что первоначально рассматривался полный запрет без исключений, но в ходе обсуждений участникам рынка удалось добиться смягчения позиции.

"Союзу зернопереработчиков удалось убедить межведомственную комиссию в импорте пшеницы исключительно железнодорожным транспортом по спискам, которые будет представлять союз (по опыту 2024 года). В это исключение также попадают элеваторы и птицеводческие предприятия, которые будут импортировать пшеницу также по спискам", - сообщал Ган.

Казахстан с августа 2024 года вводил временный запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта как меру против нелегального ввоза пшеницы в страну. Запрет действовал до конца 2024 года. При этом сохранялись исключения для поставок по железной дороге в адрес перерабатывающих предприятий и отдельных отраслей по разрешительным спискам.

Основной поставщик пшеницы в Казахстан - Россия. По данным Зернового союза Казахстана, импорт российской пшеницы в Казахстан в сентябре 2025 года (с начала текущего сельхозгода) - апреле 2026 года составил 1,54 млн тонн. В том числе в апреле импортировано 280 тыс. тонн, это почти на 38% меньше, чем в марте.

Казахстан Минсельхоз Евгений Ган Зерновой союз
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