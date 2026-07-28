Mercedes-Benz во II квартале нарастил EBIT чуть хуже ожиданий

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG во втором квартале 2026 года нарастил прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) на 21,5% в годовом исчислении - до 1,55 млрд евро, сообщается в его отчетности.



Аналитики в среднем прогнозировали 1,6 млрд евро, по данным Visible Alpha.



Чистая прибыль автопроизводителя увеличилась на 16,4% и составила 1,07 млрд евро. Выручка снизилась на 3,3% - до 32,06 млрд евро.



Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, в минувшем квартале уменьшилась на 4,9% и составила 22,99 млрд евро. Продажи упали на 7,9%, до 417,77 тысячи машин. В том числе в Китае реализация рухнула на 29,8%. Без учета КНР продажи выросли примерно на 2%.



Выручка Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, выросла на 5,1% и достигла 4,46 млрд евро. Продажи повысились на 0,7% - до 94,08 тысячи машин.



Автопроизводитель теперь ожидает, что его совокупная выручка и продажи легковых автомобилей в 2026 году будут находиться чуть ниже прошлогоднего уровня (предыдущие прогнозы - примерно на этом уровне). EBIT по-прежнему ожидается существенно выше, чем годом ранее.



В июне Mercedes-Benz дополнительно активизировала выполнение мер повышения эффективности бизнеса, уделяя особое внимание германским предприятиям, говорится на ее сайте.



Компания также сообщила о намерении еще более интенсивно работать в секторе обороны и безопасности. В июне она анонсировала партнерство со стартапом Tytan для разработки системы перехвата беспилотников.