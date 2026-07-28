Поиск

Mercedes-Benz во II квартале нарастил EBIT чуть хуже ожиданий

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG во втором квартале 2026 года нарастил прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) на 21,5% в годовом исчислении - до 1,55 млрд евро, сообщается в его отчетности.

Аналитики в среднем прогнозировали 1,6 млрд евро, по данным Visible Alpha.

Чистая прибыль автопроизводителя увеличилась на 16,4% и составила 1,07 млрд евро. Выручка снизилась на 3,3% - до 32,06 млрд евро.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, в минувшем квартале уменьшилась на 4,9% и составила 22,99 млрд евро. Продажи упали на 7,9%, до 417,77 тысячи машин. В том числе в Китае реализация рухнула на 29,8%. Без учета КНР продажи выросли примерно на 2%.

Выручка Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, выросла на 5,1% и достигла 4,46 млрд евро. Продажи повысились на 0,7% - до 94,08 тысячи машин.

Автопроизводитель теперь ожидает, что его совокупная выручка и продажи легковых автомобилей в 2026 году будут находиться чуть ниже прошлогоднего уровня (предыдущие прогнозы - примерно на этом уровне). EBIT по-прежнему ожидается существенно выше, чем годом ранее.

В июне Mercedes-Benz дополнительно активизировала выполнение мер повышения эффективности бизнеса, уделяя особое внимание германским предприятиям, говорится на ее сайте.

Компания также сообщила о намерении еще более интенсивно работать в секторе обороны и безопасности. В июне она анонсировала партнерство со стартапом Tytan для разработки системы перехвата беспилотников.

Mercedes-Benz Китай Mercedes-Benz Cars Mercedes-Benz Vans Tytan Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чистая прибыль головной компании "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составила 78 млрд рублей

Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

 Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

ВТБ готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки Wildberries-Russ, если будет запрос

 ВТБ готов рассмотреть различные формы кредитной поддержки Wildberries-Russ, если будет запрос

ВТБ ждет нормализации с ликвидностью на рынке, устранения положительного спреда RUONIA к КС

ВТБ рассмотрит участие в приватизации НСПК после завершения оценки компании

ФАС отчиталась о возбуждении дел из-за роста цен на частных АЗС

 ФАС отчиталась о возбуждении дел из-за роста цен на частных АЗС

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник

 Европейские фондовые индексы выросли в понедельник

Банк России определил условия торгов криптовалютами

 Банк России определил условия торгов криптовалютами

Котировки Brent остаются в минусе и торгуются у $90,61 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3358 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10784 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов