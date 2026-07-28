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Трамп не считает необходимым продлевать торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он не ставит перед собой цель добиться обязательного продления торгового соглашения с Канадой и Мексикой (USMCA), сообщают западные СМИ.

"Мне все равно. Я не особо хочу продлевать соглашение. Лучше США будут независимы", - отметил президент.

По его словам, действие торгового соглашения имеет большее значение для Канады и Мексики, чем для США. "Дело вот в чем: мы нужны Мексике и Канаде. А вот нам они не нужны. Для них это соглашение важнее, чем для нас", - сказал он.

Трехсторонний торговый договор между США, Мексикой и Канадой вступил в силу 1 июля 2020 года, заменив действовавшее с 1994 года Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Договор 2020 года предусматривает инициативы, стимулирующие автопроизводство в трех странах, расширение доступа на канадский рынок для американской молочной продукции, а также меры по защите окружающей среды, прав работников и интеллектуальной собственности. Документ предусматривает совместный пересмотр его положений каждые шесть лет; в данный момент идут переговоры на эту тему, однако власти США не желают обновление USMCA в его нынешней форме.

Дональд Трамп США Канада Мексика USMCA NAFTA
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