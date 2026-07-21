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Премьер Канады и Трамп договорились активизировать торговые переговоры

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - США и Канада в ближайшие недели активизируют переговоры о проблеме пошлин, заявил канадский премьер-министр Марк Карни после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Ранее этим утром я поговорил с президентом Трампом. Мы договорились активизировать переговоры в ближайшие недели, и мы вместе с моей командой с нетерпением этого ожидаем", - приводит его слова CBC.

Карни отметил, что эта работа начнется немедленно, однако не стал вдаваться в подробности о том, как власти Канады отреагируют на американские пошлины.

В понедельник Трамп подписал прокламацию, предусматривающую дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. В документе этот шаг назвали "ответом на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции".

США Канада Марк Карни Дональд Трамп
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