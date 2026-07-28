Рубль умеренно снизился к мировым валютам во вторник на фоне падающей нефти

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник; курс рубля снизился к основным мировым валютам на фоне падающих цен на нефть и окончания налогового периода месяца.

Стоимость юаня по данным на 19:00 по Москве составила 11,667 рубля, что на 11,7 копейки (на 1,01%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 1,27% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,2 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 1,63%, до 90,23 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 29 июля на 68,08 копейки, до 78,698 руб./$1, и поднял курс евро на 86,9 копейки, до 89,6292 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,5911 руб./юань, что 6,93 копейки выше курса на 28 июля.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером во вторник, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 дешевеют на 5,25%, до $83,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 5,04%, до $78,45 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 8,7%, WTI - на 7,5% на сообщениях, что американские вооруженные силы прекратили нанесение ударов по Ирану. Такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы еще раз попытаться урегулировать конфликт дипломатическими методами, заявил в интервью Fox News постпред США при ООН Майк Уолтц.

Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия. "Поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции", - сообщил Акраминия. При этом он указал, что "стратегия США неясна даже для собственных чиновников страны. Это очевидно из заявлений американских представителей, особенно президента США, а также из действий Центрального командования США".

Участники рынка надеются, что возобновление переговоров позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе, через который проходит около 20% всех мировых поставок нефти. Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении движения судов через этот пролив.

Между тем американский президент, накануне заявивший, что считает хорошими шансы на заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном, во вторник предупредил, что США уничтожат гору Пикакс, под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, если сторонам не удастся достичь договоренности по спорным вопросам. "Мы уничтожили их другие ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Комментарии аналитиков

Перспектива дипломатического урегулирования, вероятно, будет оказывать давление на нефтяные цены, однако премия за риск может быть быстро восстановлена, вновь подтолкнув их выше $100 за баррель, считает аналитик Tradu Никос Цабурас. "Конфликт на Ближнем Востоке фактически расширился, - написал эксперт, отметив нападения хуситов на саудовские объекты и суда в Красном море. - Любые продолжительные сбои в этом регионе могут ограничить возможности для реакции на рынке, уже и так работающем в условиях низкого уровня запасов".

"Рубль ожидаемо развернулся вниз по завершении налогового периода. Также Центробанк вопреки ожиданиям рынка пошел на очередное снижение ключевой ставки, а это значит, что фундаментальное давление на рубль продолжит медленно, но верно нарастать. Стоит отметить и резкое падение нефтяных цен, за несколько дней откатившихся со $100 за баррель сорта Brent в направлении $80. Потенциальное снижение притока валютной выручки от экспорта может уже сейчас спекулятивно давить на рубль. С другой стороны, стоимость импорта и расходы на логистику повысились из-за перекрытия Ормузского пролива. Это может сдерживать рост объемов ввозимых в РФ товаров и, следовательно, спрос на валюту. Значимого удорожания иностранных валют на этой неделе не ждем, курсы могут выйти к верхним границам диапазонов 78-79 рублей за доллар, 89-90 рублей за евро и 11,5-11,7 рубля за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"Поддержку позитивной динамике китайской валюты оказывает дефицит юаневой ликвидности на рынке, на что указывает рост стоимости юаневых свопов, находящихся на максимумах с марта текущего года. Несмотря на подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, в рамках которого отчисления в бюджет со стороны нефтегазовых компаний вырастут в 1,6 раза относительно уровней июня за счет выплаты НДД, предложения валюты не хватает для нормализации баланса на рынке", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

"Прохождение сегодня пика налоговых выплат снизит поддержку рубля и при сохранении повышенного спроса на валюту может привести к закреплению курса китайской валюты в верхней половине диапазона 11,3-11,8 рубля. При этом ближе к концу недели есть риск попыток выхода вверх из данного диапазона", - считает Зварич.

По словам аналитика ФГ "Финам" Николая Дудченко, курс доллара растет вторую торговую сессию подряд после заявлений ЦБ РФ, сделанных по итогам заседания 24 июля. Поскольку заседание было опорным, экономисты ждали обновления среднесрочного прогноза Банка России. В соответствии с обновленным прогнозом регулятор сместил свои ожидания по инфляции на конец года до 6-7% (с 4,5-5,5% ранее), а также по средней инфляции за год до 5,9-6,2% (с 5,1-5,6% ранее). Оценка по средней ключевой ставке также смещена наверх - теперь она прогнозируется в диапазоне 14,5-14,6% годовых против 14-14,5% в апрельском среднесрочном прогнозе.

"По нашим оценкам, это означает, что ключевая ставка на конец года может оказаться в диапазоне 13,25-14% годовых. Ранее, по результатам апрельского заседания Банка России, мы предполагали, что диапазон ключевой ставки на конец текущего года будет находиться в пределах 12-13,75%. Смещение оценки наверх является следствием скачка инфляционных ожиданий населения с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Высокая ключевая ставка, а также смещение траектории движения "ключа" вверх остается одним из главных факторов поддержки курса российской валюты", - полагает Дудченко.

Банк России во вторник, 28 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,31 трлн рублей (при лимите 4,31 трлн рублей и спросе 6,03 трлн рублей) в среднем по ставке 14,04% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 21 июля, ЦБ разместил 5,5 трлн рублей (при лимите 5,5 трлн рублей и спросе 8,91 трлн рублей) в среднем по ставке 14,48% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают преимущественно снижаться. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 июля упала еще на 19 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 13,69% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась на 1 базисный пункт по отношению к 27 июля и во вторник составила 14,44% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца не изменилась за день, составив 28 июля 14,45% годовых, в то время как срочная версия ставки на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт - до 15,15% годовых.