Акции "Яндекса" обновили максимум почти за 1,5 месяца на дивидендных новостях

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Акции МКПАО "Яндекс" утром в среду растут на дивидендных новостях и обновляют максимум почти за 1,5 месяца.

На утренней сессии МосБиржи к 9:21 акции "Яндекса" выросли до 3942 руб. за штуку (+1,9%) - максимум с 19 июня; объем торгов составил более 0,53 млрд рублей.

Менеджмент "Яндекса" рекомендовал дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию, сообщила компания. Совет директоров рассмотрит предложение на заседании 31 июля.

Согласно дивидендной политике "Яндекса", выплаты базируются на чистой прибыли. По итогам I полугодия 2026 года скорректированная чистая прибыль компании составила 82,2 млрд рублей, показав рост почти в два раза.