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Менеджмент "Яндекса" рекомендовал дивиденды за I полугодие 2026 г. в 110 руб./акция

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Менеджмент МКПАО "Яндекс" рекомендовал дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию, сообщила компания.

Совет директоров рассмотрит предложение на заседании 31 июля.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области.

Первые дивиденды - по итогам I полугодия - составили 80 рублей на акцию. Аналогичный размер выплат был утвержден по итогам 2024 года. Дивиденды за I полугодие 2025 года составили 80 рублей на акцию, а за весь 2025 год - 110 рублей за бумагу.

Согласно дивидендной политике "Яндекса", выплаты базируются на чистой прибыли.

По итогам I полугодия 2026 года скорректированная чистая прибыль "Яндекса" составила 82,2 млрд рублей, показав рост почти в два раза.

Яндекс
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