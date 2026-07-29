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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Бразилии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ВТБ расширил доступность оплаты в Латинской Америке, клиенты банка получили возможность рассчитываться за товары и услуги в Бразилии со своего счета в мобильном приложении "ВТБ Онлайн", говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Средства списываются с рублевого счета клиента, которые банк автоматически конвертирует в местную валюту - бразильский реал. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 40 тыс. рублей.

"Мы продолжаем расширять список стран, где наши клиенты могут быстро и бесшовно оплачивать покупки через мобильное приложение. Бразилия - вторая страна в Латинской Америке, где теперь доступна оплата по QR-коду, и это логичный шаг: регион популярен у наших туристов, в нем высокая деловая активность, поэтому ожидаем, что спрос на инструмент будет высоким", - отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В середине июля банк запустил оплату товаров и услуг по QR-коду в Аргентине.

Банк ранее сообщал, что до конца 2026 года планирует расширить сервис до 10 направлений, включая другие государства региона.

ВТБ Бразилия
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