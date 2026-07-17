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ВТБ запустил оплату товаров и услуг по QR-коду в Аргентине

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в своем мобильном приложении запустил оплату товаров и услуг по QR-коду в Аргентине, сообщил банк.

Средства списываются с рублевого счета клиента, банк автоматически конвертирует их в аргентинский песо.

"Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где мы запускаем оплату по QR-коду. Это направление - одно из трёх самых востребованных у российских туристов на континенте", - сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Он отметил, что технология ВТБ покрывает практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине.

Сервис планируется расширить до 10 направлений, включая другие государства региона, до конца 2026 года.

Клиенты ВТБ с начала года совершили более 524 тысяч оплат за рубежом по QR-коду объемом более 1,6 млрд рублей, что в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего клиенты по QR оплачивают продукты в супермаркетах, электронику, одежду, отмечает банк.

ВТБ Аргентина Алексей Охорзин
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