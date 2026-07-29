Сбербанк сохранил прогноз по ROE на 2026 год на уровне 22% и повысил ожидания по марже до 6,2%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2026 год на уровне 22%, сообщил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов на конференц-звонке.

Прогноз по чистой процентной марже на текущий год повышен примерно до 6,2% с около 5,9% ранее.

Ожидания по достаточности общего капитала группы Н20.0 на 2026 год остались на уровне 13,3%.

Стоимость риска в 2026 году будет менее 1,4% (прогноз не поменялся).

Отношение операционных расходов к доходам сохранено на уровне около 30-32%.

Банк в 2026 году прогнозирует нулевую динамику чистых комиссионных доходов против ожиданий по их росту на 5-7% ранее.

Сбербанк понизил прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год до 0-0,5% с 0,5-1% ранее, повысил ожидания по инфляции до 6,5-7,0% с 6,0-6,5%.