Сбербанк подтвердил планы увеличить годовую чистую прибыль в 2026 году

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в очередной раз подтвердил планы нарастить чистую прибыль в 2026 году к уровню 2025 года.

"Для выполнения цели по ROE (рентабельности капитала - ИФ) в 22% уже понятно, что нам необходимо установить рекорд и заработать в этом году больше, чем мы заработали в 2025 году", - сообщил на конференц-звонце зампред правления, финансовый директор Сбера Тарас Скворцов.

"Что касается какой-то круглой цифры, будем мы выше нее или ниже, сейчас рано говорить. Нам необязательно быть выше двух триллионов рублей для того, чтобы показать рентабельность капитала 22%. Я думаю, что в зависимости от того, как будет развиваться экономическая ситуация во втором полугодии, будет понятно, на что мы выйдем по итогам года", - сказал он, отвечая на вопрос, верны ли оценки аналитиков, ожидающих превышения прибыли Сбера в 2026 году уровня в 2 трлн рублей.

Сбербанк в первом полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% - до 1,019 трлн рублей.

В 2025 году банк увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 8,4% - до 1,694 трлн рублей, с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн рублей. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн рублей.