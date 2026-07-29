ЦБ РФ не согласовал Сбербанку выделение некоторых заблокированных активов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не согласовал Сбербанку выделение части заблокированных активов, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы получили ответ регулятора на наше обращение. В этом ответе по части активов, которые были в письме, регулятор сказал, что он не считает возможным согласиться с их выделением. Поэтому в любом случае в первоначальном виде выделение мы сделать не сможем", - сообщил Скворцов на конференц-звонке в среду.

"У нас есть ещё один с ними такой методологический вопрос, по которому мы сейчас ждём дополнительных пояснений. После получения этого дополнительного ответа мы примем решение, как мы поступим дальше: либо мы скорректируем нашу заявку с учётом обратной связи от регулятора, либо примем какие-то другие решения. В течение августа месяца мы с этим вопросом и с нашими следующими шагами определимся", - добавил финдиректор Сбербанка.