BMW планирует уволить 8 тысяч сотрудников

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель BMW AG планирует масштабное сокращение штата в рамках программы добровольных увольнений.

Программа, согласованная с профсоюзами, продлится до конца 2027 года и коснется главным образом административного персонала и разработчиков новых продуктов, при этом не затронет производство, заявил представитель компании.

По данным источников Reuters, сокращение штата составит около 8 тысяч рабочих мест, главным образом в Германии. Общий штат компании насчитывает порядка 150 тысяч человек, из них около 87,4 тысячи работают в Германии.

В июне BMW ухудшила годовые прогнозы, отметив сохраняющуюся слабость спроса в Китае, а также более серьезные, чем ожидалось, последствия ближневосточного конфликта. Теперь компания ожидает небольшого сокращения продаж автомобилей в этом году и существенного снижения прибыли после уплаты налогов.

Отчетность BMW за второй квартал будет обнародована 30 июля.

С начала года капитализация компании просела на 36,2%, до 36 млрд евро.