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Турецкая TPAO купит долю BP в иракском нефтегазовом проекте в Киркуке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - BP plc и Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklıgı ( TPAO) согласовали условия приобретения турецкой компанией 15%-ной доли в BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL), работающей на нескольких крупных нефтегазовых месторождениях в регионе Киркук на севере Ирака.

Ранее американская ConocoPhillips согласовала покупку 43% в BP ECKL.

"TPAO является надежным партнером в течение более 30 лет благодаря нашей совместной работе в Каспийском регионе. Cоглашение основывается на этих давних отношениях, и наряду с нашим партнерством с ConocoPhillips укрепляет наши позиции для следующего этапа развития в Киркуке. Киркук - это ресурсная база мирового класса, которая может поддержать долгосрочные энергетические амбиции Ирака", - приводит ВР слова главного исполнительного директора Мэг О'Нил.

Контракт предусматривает начальный этап добычи нефти и газа в объеме более 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента из куполов Baba и Avanahна на нефтяном месторождении Киркук и прилегающих месторождения Бай Хассан, Джамбур и Хаббаз, которые в настоящее время находятся под управлением North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC). Также предусматривается дополнительная геологоразведка.

По завершении сделки BP останется мажоритарным акционером и ключевым участником BP ECKL (BP 43%, ConocoPhillips 42%, TPAO 15%).

ConocoPhillips BP NOC Ирак Киркук TPAO Мэг О'Нил
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