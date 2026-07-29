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NextEra Energy и Brookfield построят ЦОД и электростанцию в Кентукки более чем за $100 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в США электроэнергетическая компания NextEra Energy Inc. вместе с инвесткомпанией Brookfield преобразует бывшее предприятие по обогащению урана в городе Падьюка (Кентукки) в кампус дата-центров с электростанцией, сообщило Министерство энергетики страны.

Стоимость проекта оценивается более чем в $100 млрд.

Brookfield построит кампус и будет его оператором. Завершение строительства ожидается в 2031 году, мощность площадки составит 1,8 ГВт.

На территории объекта или неподалеку будет построена газовая электростанция на 2 ГВт. Кроме того, проект предусматривает строительство до 2,6 ГВт мощностей накопления энергии.

Проект финансируется за счет частного капитала и позволит создать 8 тысяч рабочих мест для строителей и еще 600 постоянных позиций.

"Правительство США использует свои активы - например, федеральные земли - для расширения электрогенерации, создания рабочих мест и обеспечения победы страны в ИИ-гонке", - заявил министр энергетики Крис Райт.

Предприятие в Падьюке занимает более 3,5 тысяч акров (1,4 тысячи га), было закрыто в 2013 году. Оно производило оружейный уран и топливо для ядерных реакторов по ныне устаревшей технологии газовой диффузии.

Кентукки США Падьюка Крис Райт NextEra Energy Brookfield
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