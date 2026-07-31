Рубль укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в пятницу; рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их небольшую отрицательную коррекцию.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7255 руб. (-2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,39 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу благодаря сигналам о том, что добываемое в регионе Персидского залива сырье продолжает поступать на мировой рынок, несмотря на продолжение военного конфликта США и Ирана. Котировка сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $87,9 за баррель, что на 1,27% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 1,88%, до $89,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,46%, до $82,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 1,03%, до $83,59 за баррель.

Нефть дешевеет, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке компенсируется признаками увеличения объемов поставок через Ормузский пролив, отмечает старший аналитик ANZ по сырьевым рынкам Дэниел Хайнс.

Кроме того, Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море, и ряд ближневосточных государств уже согласился в ней участвовать, сообщило издание The National. "Первая встреча военных представителей состоялась в четверг в Эр-Рияде. В ней приняли участие 43 страны, которые обсудили эту инициативу", - пишет издание со ссылкой на министерство обороны Саудовской Аравии.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отмечает, однако, что, хотя движение танкеров через Ормузский пролив и Красное море продолжается, высокие риски для безопасности судов привели к росту стоимости фрахта и страховых премий. Это, по ее словам, поддерживает премию за риск в ценах на нефть.

Рубль попытается в пятницу развить волну восстановления, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. "Несмотря на сохранение некоторого дефицита валютной ликвидности и коррекцию в ценах на нефть, рублю удалось в четверг отыграть часть потерь предыдущей сессии, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, в пятницу для юаня и доллара диапазоны 11,5-12 руб./юань и 77-82 руб./доллар останутся актуальными. При этом рубль может попытаться развить коррекционное восстановление, в результате чего юань и доллар закрепятся в нижних половинах данных коридоров".

Способствовать этому, на взгляд аналитика, может дальнейшая фиксация прибыли по длинным позициям в иностранных валютах в преддверии выходных. При этом сдерживать укрепление рубля будут сохраняющийся дефицит валютной ликвидности и дальнейшее снижение рынка энергоносителей.