Минэнерго Киргизии договаривается о поставках топлива из Азербайджана

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министр энергетики Киргизии Алтынбек Рысбеков после переговоров президентов Киргизии и Азербайджана сообщил о готовности азербайджанской стороны поставлять топливо в республику.

"Азербайджан выразил готовность поставлять топливо в Кыргызстан. Сейчас стороны разрабатывают механизмы сотрудничества", - сказал Рысбеков, комментируя подписание меморандума о поставках нефтепродуктов.

По его словам, стороны разрабатывают дорожную карту в сфере энергетики. Обсуждается также строительство малых ГЭС. Сроки поставок топлива, объемы и стоимость пока неизвестны.

Правительство Киргизии ранее начало переговоры о поставках ГСМ из альтернативных источников. Рассматривались поставки из России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Поставки топлива из Китая и Белоруссии уже начались.

Кабмин также ввел полный запрет на вывоз топлива из страны и упростил его ввоз.