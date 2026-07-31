Поиск

Денежная база в России выросла с 17 по 24 июля на 14 млрд рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 24 июля составил 21999,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 17 июля денежная база в России равнялась 21985,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,06%, или на 14,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

RBI возобновит усилия по продаже российского Райффайзенбанка

"Ингосстрах" может закрыть представительство в Турции в случае поддержки решения советом директоров

BP выставляет на продажу активы в Северном море

 BP выставляет на продажу активы в Северном море

Аpple увеличила квартальную чистую прибыль и выручку хуже прогнозов

Brent подешевела до $87,33 за баррель

Новак и Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на "РВБ"

Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

 Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП

 Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП

Brent подешевела до $89,8 за баррель

Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10841 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3404 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов