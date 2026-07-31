Денежная база в России выросла с 17 по 24 июля на 14 млрд рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 24 июля составил 21999,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 17 июля денежная база в России равнялась 21985,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,06%, или на 14,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.