В июле объем торгов газом на "Петербургской бирже" стал максимальным за шесть месяцев

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в июле 2026 года составил 1,204 млрд куб. м, что на 16% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (1,438 млрд куб. м), по данным площадки.

Торговые обороты падают шестой месяц подряд. Однако в июле объем реализации был максимальным за последние шесть месяцев.

Всего с начала года продано 7,5 млрд куб. м по сравнению с 8,9 млрд куб. м за семь месяцев 2025 года. Максимальный годовой оборот торговли газом на бирже зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров. В 2025 году оборот достиг 15,6 млрд куб. м.

По-прежнему основной объем ликвидности приходится на торги с поставкой "на сутки" - 59% всего оборота. Как отмечают на бирже, это связано с тем, что короткому сроку поставки соответствует более точный прогноз отклонений объемов и меньший обеспечительный платеж в условиях высокой неопределенности внешних факторов, влияющих на цену. Дополнительным аргументом в пользу покупки газа именно на суточных торгах является высокая ключевая ставка Банка России.

На бирже отмечают, что преобладающую роль в реализации на бирже играют независимые поставщики газа, отмечая, что этот инструмент у участников рынка входит в коммерческую практику.

Как сообщила биржа, в июне к торгам на балансовом пункте "КС "Парабель" подключились потребители газа из регионов, которые ранее не приобретали газ. Наравне с покупателями из Омской и Томской областей, которые уже закупали газ на этом БП в 2025 году, а также Кемеровской области, которые начали участвовать в торгах в мае 2026 года, к процессу подключились покупатели Новосибирской области и Алтайского края. Таким образом, в настоящее время БП "КС "Парабель" обеспечивает охват биржевой торговлей газом всех регионов юга Западной Сибири, которые имеют техническую возможность приобретать газ на бирже.