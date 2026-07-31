Возгорание на "Нижнекамскнефтехиме" локализовано

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Экстренные службы локализовали очаг возгорания на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в Татарстане, сообщила пресс-служба компании.

"Очаг возгорания на территории "Нижнекамскнефтехима" локализован", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу на территории предприятия произошел пожар. В компании подчеркивали, что угрозы жизни и здоровью людей нет, а специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".