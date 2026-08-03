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Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник продолжил коррекционный рост прошлой недели на фоне надежд на возобновление переговоров по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором выступает упавшая цена на нефть (сентябрьский фьючерс на сорт Brent откатился к $83 за баррель) из-за затишья в конфликте между США и Ираном на Ближнем Востоке и решения стран ОПЕК увеличить квоты на добычу на сентябрь. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2242,5 пункта (+0,7%), индекс РТС - 889,01 пункта (+0,7%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ММК" (+3%), "Московской биржи" (+2,9%), "Аэрофлота" (+2,8%), "ВК" (+2,8%), но подешевели акции "Роснефти" (-1,3%), "Татнефти" (-1%) и "ЛУКОЙЛа" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составляет 79,4637 руб. (-39,36 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +0,9% "префы"), "ИКС 5" (+2,4%), "Северстали" (+2,2%), "АЛРОСА" (+1,9%), "НЛМК" (+1,6%), "Полюса" (+1,6%), "Т-Технологии" (+1,6%), Сбербанка (+1,5% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,3%), "ФосАгро" (+1,3%), "Яндекса" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Хэдхантера" (+0,4%), "Русала" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), ВТБ (+0,2%).

Во "втором эшелоне" подешевели акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-1,3%) (входит в транспортную группу FESCO, которая находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") после инцидента с судном "Янина".

Как сообщил на выходных глава "Росатома" Алексей Лихачев, теплоход "Янина", принадлежащий FESCO, в ночь на субботу получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ и затонул, все 17 членов экипажа были спасены. В настоящее время FESCO продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами, сообщила компания.

Администрация США в ближайшие недели попробует определить, можно ли возобновить переговорный процесс с участием Москвы и Киева по украинскому конфликту, заявил в субботу госсекретарь Марко Рубио. "В течение ближайших нескольких недель мы посмотрим, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами и положить конец этой войне", - сказал он в интервью Fox News.

При этом Рубио отметил, что у обеих сторон "есть довольно жесткие красные линии". По его мнению, пока позиции Москвы и Киева не станут ближе, переговорный процесс не будет успешным.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в соцсети Truth Social, что решил пока не переходить к реализации запланированных массированных ударов по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей быстро и мирными способами.

По его словам, повременить с ударами его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". Как отметил президент, его собеседники заверили, что контуры соглашения меджу Ираном и США, предусматривающего "открытие Ормузского пролива и конец иранской ядерной угрозы", уже обозначились. "Начинайте работать и сделайте это", - добавил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в субботу заявил Трампу, что сомневается в целесообразности массированных ударов по Ирану.

Позже американский президент отметил, что получил от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива. "Они считают, что у нас есть сделка по Ормузу", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.

Также, говоря об Ормузском проливе, Трамп выразил мнение, что соглашение "будет в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. При этом армия США может в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость, заявил президент.

Ранее стороны подписали меморандум о взаимопонимании. В нем Тегеран обязывался открыть пролив для навигации, а США соглашались снять с Ирана морскую блокаду. Кроме того, иранская сторона в очередной раз заверяла, что не стремится получить ядерное оружие. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга. В последние дни обстрелы вновь прекратились.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает охлаждения активности покупателей на рынке акций в начале недели. В конце прошлой недели торговая активность оставалась неплохой, отражая готовность участников рынка присоединяться к восстановительному движению на фоне надежд на смягчение ДКП ЦБ РФ и "неухудшение" геополитического фона. За минувшие две недели рынок акций достаточно резво отскочил от многолетних минимумов и смог не только снять сильную перепроданность, но и войти в зону локальной перекупленности, отмечает аналитик.

Учитывая, что значимых позитивных вводных, поддерживающих безоткатный рост рынка, за это время не появилось, можно ожидать охлаждения активности покупателей в начале этой недели, с ослаблением импульса к росту индекса МосБиржи и переходом его к проторговке диапазона, сформированного на прошлой неделе - 2180-2280 пунктов. В понедельник ключевым уровнем, за который может развернуться борьба краткосрочных инвесторов, может выступить отметка 2250 пунктов, считает Локтюхов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин отмечает, что заявления Трампа о прекращении ударов по Ирану и планах начать новые переговоры вызвали снижение котировок нефти, которое может продолжиться.

"Всем уже понятно, что у США нет возможностей "дешево" победить Исламскую Республику. В прошлый раз, в начале июля, когда была уверенность в окончании конфликта, нефть Brent падала в район $70 за баррель. Это очень низкая цена, поскольку мировой трафик нефти остается нарушенным, а дефицит топлива в мире присутствует. Акции отечественной нефтянки в понедельник на этом фоне будут под давлением, особенно бумаги "Роснефти" и "Татнефти", - полагает аналитик.

Что касается рынка акций в целом, то утренний рост может быть ложным движением, на торгах с утра обычно не бывает крупных участников. "В целом мы не видим драйверов роста рынка. Слова из США о намерении возобновить переговоры об урегулировании украинского конфликта, скорее всего, так и останутся словами", - считает аналитик.

Впрочем, отмечает Зацепин, на этой неделе должны начать поступать на счета инвесторов дивиденды от Сбера, "ДОМ.РФ", ВТБ, "Транснефти" и "Ростелекома". Скорее всего, основная их часть будет вложена в низкорискованные активы, но какая-то доля наверняка будет реинвестирована, что поддержит данные бумаги, но вряд ли рынок в целом, заключил Зацепин.

В США в прошлую пятницу индексы акций выросли на 0,5-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.

Индекс потребительского доверия в стране в июле составил 55,2 пункта против 49,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 54,4 пункта. Аналитики ожидали ее пересмотра до 54 пунктов, по данным Trading Economics.

Индикатор отношения потребителей к текущей экономической ситуации подскочил до 54,8 пункта с 47,7 пункта в июне, подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 55,4 пункта с 50,7 пункта. Инфляционные ожидания на ближайший год снизились до 4,2% с 4,6%, однако остаются намного выше уровня в 3,4%, зафиксированного в феврале (до начала военного конфликта на Ближнем Востоке).

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский ASX вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi упал на 5,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5-0,6%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на фоне затишья в конфликте США-Иран и решения ОПЕК по увеличению квот на добычу в сентябре.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $83,1 за баррель (-5,5% и +1,2% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $79,33 за баррель (-6,3% и +1,3% в пятницу).

Семь стран ОПЕК+, которые добровольно к квотам всех стран дополнительно сокращают добычу (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Тем самым "семерка" завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений суммарно на 1,65 млн б/с. Первый этап - на 2,2 млн б/с - был "свернут" в сентябре 2025 года.

Таким образом, до конца 2026 года для всех стран-участниц альянса будут действовать ранее утвержденные квоты без каких-либо обременений, а общий разрешенный уровень добычи альянса составит 36,206 млн б/с.

Несмотря на завершение последнего цикла добровольных сокращений, "семерка" ОПЕК+ продолжит проводить ежемесячные заседания, отмечено в пресс-релизе. Следующее состоится 6 сентября.

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