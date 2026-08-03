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"Рольф" в I полугодии удвоил выручку по РСБУ

Продажи выросли в основном за счет машин с пробегом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Автодилер "Рольф" в I полугодии 2026 года удвоил выручку по РСБУ, в основном - за счет роста сделок по перепродаже автомобилей с пробегом, продолжив продавать новые машины в убыток, говорится в бухгалтерской отчетности АО .

Выручка дилера в первой половине года составила 145,1 млрд рублей против 70,5 млрд рублей в январе-июле 2025 года, что соответствует росту более чем вдвое. В частности, направление автомобилей с пробегом принесло компании 79,2 млрд рублей (рост более чем в 2,5 раза), продажи новых автомобилей - 40 млрд рублей (+79,7%), сервисное направление - 10,2 млрд рублей (+55,4%), реализация запчастей - 7,2 млрд рублей (+42,9%). Доходы от F&I (продажи кредитов и страховок), согласно отчету, дилер получил в размере 5 млрд рублей (+75,4%). Еще порядка 3,6 млрд рублей (+46,4%) выручки пришлось на прочие виды деятельности.

Себестоимость продаж в отчетном периоде выросла более чем в два раза, до 130,5 млрд рублей. В частности, по направлению автомобилей с пробегом этот показатель составил 76,1 млрд рублей (рост в 2,5 раза), по новым автомобилям - 40,2 млрд рублей (+75,9%), по сервису - 7,7 млрд руб. (+54,9%), по направлению реализации запчастей - 5,7 млрд рублей (+38%). Себестоимость продажи страховых и кредитных продуктов снизилась 40,5%, до 473,2 млн рублей, прочих видов деятельности - упала в 4,5 раза, до 175,8 млн рублей.

Таким образом, валовая прибыль АО "Рольф" выросла в 2,2 раза, до 14,7 млрд рублей. Наибольший вклад в показатель - 4,6 млрд рублей. (рост г/г в 2,2 раза) - внесла продажа страховок и кредитов. Вклад продаж машин с пробегом в доходность АО составил 3 млрд рублей (рост г/г в 4,3 раза), сервисного направления - 2,5 млрд рублей (+56,9%), продаж запчастей - 1,4 млрд рублей (+67,5%). Кроме того, 3,4 млрд рублей (в 2,1 раза больше, чем в том же периоде годом ранее) были получены от прочих видов деятельности. Продажа новых автомобилей осталась единственным убыточным направлением - валовый убыток здесь в отчетном периоде составил 232,2 млн рублей против 288,3 млн рублей валового убытка в первой половине прошлого года.

Коммерческие расходы компании за полугодие удвоились, составив 8,3 млрд рублей. В частности, в 2,2 раза, до 2,7 млрд рублей, выросли затраты на оплату труда. Управленческие расходы составили 1,1 млрд рублей (+22%).

По итогам полугодия АО "Рольф" отразило 828 млн рублей чистой прибыли против 2,1 млрд рублей чистого убытка в том же периоде прошлого года.

Краткосрочные обязательства АО "Рольф" с начала года выросли на 38,7%, до 33,9 млрд рублей, в том числе заемные средства - на 53,5%, до 17 млрд рублей, кредиторская задолженность - на 29,7%, до 16,2 млрд рублей. Долгосрочные обязательства с начала года уменьшились с 8,1 млрд рублей до 6,5 млрд рублей.

АО "Рольф" - основной актив группы "Рольф". Головной структурой группы является АО "ПромАгроЛогистика" (ПАЛ) бизнесмена Умара Кремлева, которое контролирует дилера через АО "Автотех". Консолидированную отчетность (МСФО) за I полугодие 2026 года группа "Рольф" (ПАЛ) пока не публиковала.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Рольфа", в январе-июне 2026 года дилер реализовал 19,6 тысячи новых автомобилей (против 9,1 тысячи в том же периоде 2025 года) и 26,5 тысяч машин с пробегом (против 11,5 тысяч соответственно). Сервисных услуг было реализовано на 1,5 млн нормо-часов.

Для сравнения - за весь 2025 г. "Рольф" продал 37,5 тысяч новых машин, 44,1 тысячи автомобилей с пробегом и около 3 млн нормо-часов сервиса.

"Рольф" за последние годы переориентировал бизнес - уже пять лет дилер продает больше автомобилей с пробегом, чем новых машин, а также делает больший акцент на развитие сервисного направления, продажу запчастей и партнерства, в том числе в регионах.

"В бизнесе автомобилей с пробегом мы как компания сами принимаем решение о том или ином объеме продаж, сами принимаем решение о доходности, сами в моменте решаем, с каким брендом работаем и какие машины выкупаем. Бывает так, что по какой-то китайской марке или модели возник дефицит, и мы в этом случае опять же можем обратиться к "пробегу", выкупив больше машин на вторичном рынке, чтобы предложить их клиенту. То есть за счет того, что мы, зная рынок на кончиках пальцев, можем сделать клиенту интересное предложение, он может выбрать машину с пробегом, хотя изначально приходил за новой. И мы сами принимаем решение о том, какие автомобили в моменте хотим выкупить под эти свои цели. Сотрудничество с дистрибьютором новых автомобилей, в отличие от направления машин с пробегом, предполагает принципиально другую логику. Это всегда долгосрочно, а конкретная машина, которая является предметом такого сотрудничества, может быть либо не в том ценовом диапазоне, который нужен нам и рынку, либо по какой-то причине может оказаться вовсе рынком не востребована. При этом ты как дилер эту машину всё равно должен выкупить", - говорила гендиректор "Рольфа" Светлана Виноградова "Интерфаксу" на ПМЭФ-2026.

Рольф Умар Кремлев АО "ПромАгроЛогистика" (ПАЛ) АО "Автотех" Светлана Виноградова
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