Россия в июле снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти на 18%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - РФ в июле отгрузила на экспорт 1,8 млн тонн пшеницы, что на 17,7% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года (почти 2,2 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки кукурузы упали до 146,3 тыс. тонн с 521,4 тыс. тонн годом ранее, ячменя - до 101,4 тыс. тонн с 567 тыс. тонн соответственно.

Всего в минувшем месяце на экспорт было отправлено 2 млн 026 тыс. тонн основных видов зерновых культур против 3 млн 248 тыс. тонн в июле прошлого года (снижение на 37,6%). Ежедневные отгрузки составили 65,4 тыс. тонн против 104,8 тыс. тонн. В том числе пшеницы ежедневно отгружалось 57,4 тыс. тонн против 69,7 тыс. тонн год назад.

"Основным фактором снижения этих показателей стала напряженная ситуация в Азово-Черноморском регионе. В результате в третьей декаде месяца отгрузки упали на 61,3% по сравнению с третьей декадой июля 2025 года, до 685 тыс. тонн, в том числе пшеницы - на 55,5%, до 646,5 тыс. тонн", - сказала Тюрина.

Как сообщалось, Минтранс организовал работу специального штаба для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне "в связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря". На прошлой неделе пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщала, что в порту Тамань Краснодарского края в результате атаки БПЛА была повреждена портовая инфраструктура.

Как сообщила Тюрина, в июле этого года российская пшеница экспортировалась в 23 страны, в июле прошлого года - в 27. Крупнейшим покупателем стал Египет, но отгрузки упали на 31,7%, до 344 тыс. тонн.

При этом, несмотря на общее снижение, отгрузки в страны Африки увеличились, отметила эксперт. "Например, в Кению, которая занимает второе место в рейтинге импортеров российской пшеницы по июлю, экспорт вырос почти в 1,8 раза, до 194,5 тыс. тонн, в Судан, замыкающий топ-3, - на 31%, до 177 тыс. тонн", - сказала она.

В Танзанию было отправлено 102 тыс. тонн, год назад экспорта в эту страну не было, в Нигерию - 89,6 тыс. тонн (рост в 1,5 раза), в Ливию - 85 тыс. тонн (на 32% больше), в Сомали и Анголу - по более 27 тыс. тонн.

Кроме того, в ОАЭ экспортировано 79,4 тыс. тонн (на 28% больше).

Количество компаний, отгружавших пшеницу, по итогам июля составило 20 против 36 в том же месяце прошлого года.

Кукуруза традиционно шла в Иран и Турцию. В Иран отправлено 119,4 тыс. тонн, что в 2,3 раза меньше прошлогоднего, в Турцию - 27 тыс. тонн (в 8,4 раза меньше). Отгрузки ячменя в Иран снизились в 6,2 раза, до 39,6 тыс. тонн, в Ливию - в 1,8 раза, до 25 тыс. тонн, в ОАЭ - в 2,7 раза, до 25 тыс. тонн.

Тюрина также сообщила, что в июле зерновые и зернобобовые культуры экспортировались через 21 порт против 38 в июле прошлого года. Лидирует традиционно Новороссийск, но отгрузки упали на 23,7%, до немногим более 1 млн тонн. Но при этом рейдовая перевалка выросла на треть, до 450 тыс. тонн. Из Ростова-на-Дону было отгружено 154 тыс. тонн (в 3,7 раза меньше), из Тамани - 124 тыс. тонн (на 7% больше). Через Туапсе было отправлено 91,6 тыс. тонн, год назад в это время экспорта зерна из этого порта не было. Практически не осуществились отгрузки через речные порты судами типа "река-море".

При этом Тюрина отметила, что снижение отгрузок происходит "на фоне хорошей ценовой конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке". "По состоянию на 1 августа, дисконт в цене на российскую пшеницу по отношению к европейской находится на очень хорошем для конъюнктуры рынка уровне - $35 за тонну. В прошлом сезоне в этот период дисконта не было, более того, российская пшеница была дороже европейской на $9 за тонну", - сказала она, отметив, что в этом году геополитические факторы выходят на первый план при заключении экспортных контрактов.

Эксперт также сообщила, что в июле цены на европейскую пшеницу выросли на 12,7%, до $267 за тонну на 1 августа с $237 на 1 июля, на американскую - на 14,3%, до $272 доллара с $238 соответственно. При этом стоимость российской пшеницы была стабильной - $232 за тонну (FOB Новороссийск), за исключением небольших колебаний в течение месяца, когда цена доходила до $238 за тонну.

Внутренние цены на пшеницу (4 класс) за месяц у производителей снизились на 5%, до 13 500 рублей за тонну с 14 220 рублей на 1 июля. При этом снижение в долларовом эквиваленте составило 6,5% - до $169,9 за тонну.

"Если сравнивать текущие цены с 1 августа прошлого сезона, то европейская пшеница сейчас дороже на 15%, американская - на 26%, российская - дешевле на 3,7%. То есть на сегодняшний момент российская пшеница имеет хорошее ценовое преимущество относительно цен предложения в Европе, но геополитические проблемы сдерживают отгрузки, что может стать причиной сокращения экспорта в целом по сезону", - предупредила Тюрина.