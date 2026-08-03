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В США в июле индекс ISM Manufacturing поднялся до максимума с 2022 года

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 55,6 пункта с 53,3 пункта в июне, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Показатель достиг максимума с мая 2022 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение до 54 пунктов.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее сокращении.

Подындекс новых заказов увеличился до 56,7 пункта с 56 пунктов, производства - до максимальных с ноября 2021 года 58,5 пункта с 52,2 пункта, совокупного объема имеющихся заказов - до 55 пунктов с 50,5 пункта.

Индикатор занятости составил 52,8 пункта против 49,7 пункта месяцем ранее и достиг максимума с августа 2022 года.

Подындекс цен производителей опустился в прошлом месяце до 71,1 пункта с 73 пунктов в июне.

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в июле составил 53,9 пункта, как и в июне, согласно опубликованным в понедельник окончательным данным. Аналитики ожидали снижения до 53,8 пункта.

PMI ISM США ISM Manufacturing S&P Global
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