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Ирак на год договорился с Турцией о прокачке 750 тысяч баррелей нефти в сутки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ирак заключил соглашение с Турцией о транспортировке минимум 750 тысяч баррелей в сутки (б/с) нефти из страны по трубопроводу "Киркук - Джейхан", сообщила канцелярия иракского премьер-министр Али аз-Зейди.

"Иракские и турецкие компании начнут реализацию соглашения, а правительства двух стран в рамках тщательно спланированного процесса приступят к завершению всеобъемлющего рамочного соглашения, охватывающего нефтяной, электроэнергетический и водохозяйственный секторы, а также другие области сотрудничества, способствующие продвижению наших общих интересов и поддержке развития и стабильности", - сказал глава правительства.

Министерство энергетики Турции сообщило, что соглашение заключено между государственными компаниями Botas (Турция), являющейся оператором нефтепровода, и SOMO (Ирак) сроком на один год.

"Сегодня важность этого нефтепровода возросла, поскольку он является альтернативным маршрутом во время кризиса в Ормузском проливе, из-за которого в Персидском заливе фактически застряли 20 млн б/с", - заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Нефтепровод из иракского Киркука в турецкий порт Джейхан был построен в 1970-х годах. Протяженность магистрали - 965 км, актуальная максимальная мощность - около 1,6 млн б/с. В последние месяцы маршрут стал фактически единственным направлением экспорта иракской нефти из-за блокировки Ормузского пролива.

Турция Ирак Botas SOMO Киркук Али аз-Зейди Альпарслан Байрактар
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