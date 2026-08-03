Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2260 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал первую неделю августа с продолжения восстановления на фоне надежд на возобновление переговоров по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором выступила упавшая нефть (сентябрьский фьючерс на сорт Brent откатился ниже $84 за баррель) из-за затишья в конфликте США-Иран на Ближнем Востоке и решения стран ОПЕК увеличить квоты на добычу на сентябрь. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2260 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2262,75 пункта (+1,6%), индекс РТС - 890,25 пункта (+0,9%). Из индексных бумаг лидировали в росте акции "Аэрофлота" (+5,8%), "ММК" (+5,6%), АФК "Система" (+4,2%), но просели бумаги "Роснефти" (-0,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 августа, составил 80,0687 руб. (+60,5 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+4%), МКБ (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+3,7% и +4% "префы"), "МТС" (+3,7%), "АЛРОСА" (+3,6%), "Совкомфлота" (+3,2%), "ЦИАН" (+3,1%), "НЛМК" (+3,1%), "Северстали" (+3%), "Эн+ груп" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Московской биржи" (+2,7%), "Интер РАО" (+2,7%), "Т-Технологии" (+2,5%), МКПАО "Озон" (+2,3%), "Газпрома" (+2,2%), "ИКС 5" (+2,2%), "Хэдхантера" (+2,1%), "Русала" (+2%), Сбербанка (+1,8% и +1,8% "префы"), "Полюса" (+1,7%), "Норникеля" (+1,2%), ВТБ (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "ФосАгро" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%).

МКПАО "Лента" (+2,1%) по итогам II квартала увеличила выручку на 28,8%, до 341,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль уменьшилась на 18,8% и составила 7,99 млрд рублей. Показатель EBITDA стал больше на 2,9%, составив 22,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA во II квартале 2026 года зафиксирована на уровне 6,7% против 8,4% годом ранее.

Администрация США в ближайшие недели попробует определить, можно ли возобновить переговорный процесс с участием Москвы и Киева по украинскому конфликту, заявил в субботу госсекретарь Марко Рубио. "В течение ближайших нескольких недель мы посмотрим, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами и положить конец этой войне", - сказал он в интервью Fox News. При этом Рубио отметил, что у обеих сторон "есть довольно жесткие красные линии". По его мнению, до тех пор, пока позиции Москвы и Киева не станут ближе, переговорный процесс не будет успешным.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в соцсети Truth Social, что решил пока не переходить к реализации запланированных массированных ударов по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей быстро и мирными способами.

По его словам, повременить с ударами его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". Как отметил президент, собеседники заверили, что контуры соглашения Ирана и США, предусматривающего "открытие Ормузского пролива и конец иранской ядерной угрозы", уже обозначились. "Начинайте работать и сделайте это", - добавил он.

В понедельник Трамп заявил, что его устроит либо соглашение с Ираном, либо полная капитуляция Тегерана. "Иран ничего не получит, пока не будет сделки или же полной капитуляции", - написал президент в соцсети Truth Social, говоря о продолжающейся американской морской блокаде Ирана.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи начал неделю новой попыткой пробиться в направлении 2300 пунктов, несмотря на снижение котировок нефти. Поддержку мог оказать геополитический фон - госсекретарь США Рубио заявил, что Штаты в ближайшие недели планируют попытку возобновить переговоры между РФ и Украиной. На днях в Киев собираются приехать переговорщики от США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, и есть вероятность, что после этого они направятся в Москву.

Также сопутствующими покупкам факторами выступили ослабление рубля, стабилизация ситуации на топливном рынке и снижение топливной инфляции, отраженное в последнем недельном отчете Росстата, а также сильные полугодовые отчетности отдельных компаний, отметил эксперт.

Во вторник в фокусе внимания на внешних рынках будет статистика из США, на российском рынке ГК "Базис" представит финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие. МосБиржа запустит торги вечными фьючерсами на SPY ETF и QQQ ETF. Банк России опубликует новостной индекс деловой активности. Без выраженного негатива индекс МосБиржи может войти в область сопротивления 2280-2300 пунктов, поддержка находится над круглым уровнем 2200 пунктов, считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что первый августовский торговый день рынок акций провёл в "зеленой зоне". Росту способствовали корпоративные новости, вышедшие сильные отчеты компаний по финансовым и операционным результатам за I полугодие 2026 года, а также выплаты дивидендов по "голубым фишкам".

Кроме того, на геополитическом фоне заметны некоторые улучшения, учитывая, что официальные лица США все увереннее заявляют о возможности возвращения России, Украины и США на совместный переговорный трек "в ближайшие недели". Хотя для российского фондового рынка этот повод является исключительно спекулятивным, он может некоторое время оказывать определённое позитивное влияние на биржевые индексы, поскольку инвесторы очень ждут новостей о возможном мирном разрешении украинского конфликта. Российские "голубые фишки" сильно недооценены, при положительных фундаментальных новостях они могут ускорить подъем, полагает аналитик. Во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов, заключила Мильчакова.

По словам аналитика компании "Цифра брокер" Егора Зиновьева, страны ОПЕК договорились увеличить квоты на сентябрь на 188 тыс. б/с, что завершает цикл возврата на рынок объемов второго этапа сокращений (1,65 млн б/с). Формально предложение нефти вырастет, что оказало давление на котировки. Однако реальная способность стран Персидского залива нарастить добычу ограничена блокировкой Ормузского пролива, а Россия и так отстает от своей квоты. Поэтому негативная реакция нефтяного рынка может оказаться короткой, а геополитическая премия останется доминирующим фактором, считает аналитик.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает район 2285 пунктов, а ближайшая поддержка расположена на уровне 2200 пунктов (далее - 2150 пунктов). На неделе с 3 по 7 августа рынок будет отыгрывать решение ОПЕК+ и геополитические новости, также интерес представляет статистика по инфляции и данные по ВВП России. Ожидается консолидация рынка в диапазоне 2200-2300 пунктов по индексу МосБиржи с попытками закрепиться выше 2285 пунктов при благоприятном внешнем фоне, считает Зиновьев.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рост индекса МосБиржи в последние дни обусловлен стабилизацией ситуации с ликвидностью, а также поддержкой со стороны дивидендных выплат. Дополнительным фактором выступают признаки возможного возобновления переговоров между Россией и Украиной, что снижает геополитические риски.

В рамках текущего роста индекс МосБиржи может встретить сопротивление возле зеркального уровня 2433 пунктов (недельный таймфрейм). Однако на пути к нему возможны локальные откаты. В случае негатива индекс может быстро перейти к снижению и вернуться к минимумам 2026 года, предупреждает Гудым.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций, но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,2-1,5%) и США (индексы к 19:00 прибавили 1-1,5% во главе с Nasdaq).

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены замедлили снижение, однако остаются в ощутимом минусе на признаках деэскалации ближневосточного конфликта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени составила $83,74 за баррель (-4,8% и +1,2% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $79,52 за баррель (-6,1% и +1,3% в пятницу).

Интенсивность движения танкеров как через Ормузский, так и через Баб-эль-Мандебский пролив сократилась в последние дни, по данным отслеживания судов. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о трех атаках на танкеры в районе Ормузского пролива с субботы.

В минувшее воскресенье семь стран ОПЕК+, которые добровольно к квотам всех стран дополнительно сокращают добычу (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. баррелей в сутки. Тем самым "семерка" завершила возврат на рынок объемов добычи, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений суммарно на 1,65 млн б/с. Первый этап - на 2,2 млн б/с - был "свернут" в сентябре 2025 года.

Таким образом, до конца 2026 года для всех стран-участниц альянса будут действовать ранее утвержденные квоты без каких-либо обременений, а общий разрешенный уровень добычи альянса составит 36,206 млн б/с.

Несмотря на завершение последнего цикла добровольных сокращений, "семерка" ОПЕК+ продолжит проводить ежемесячные заседания, отмечено в пресс-релизе. Следующее состоится 6 сентября.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Сегежа Групп" (+22,9%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+17,9%), ПАО "Яковлев" (+16,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+15,2%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+13,9%), "Объединенной вагонной компании" (+12,7%), МКПАО "ЭсЭфАй" (+10,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+10,5%).

ПАО "Россети Ленэнерго" (+2,5%) в январе-июне 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 21,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года - до 24,23 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 17,6% - до 80,52 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-5,4%), банка "Приморье" (-4,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-4,1%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-3,1% и -3,5% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-2,8%).

Просели акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-0,8%) (входит в транспортную группу FESCO, которая находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") после инцидента с судном "Янина".

Как сообщил на выходных глава "Росатома" Алексей Лихачев, теплоход "Янина", принадлежащий FESCO, в ночь на субботу получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ и затонул, все 17 членов экипажа были спасены. В настоящее время FESCO продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами, заявила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,7 млрд рублей (из них 6,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,98 млрд рублей на бумаги "Озона" и 3,45 млрд рублей на акции "Газпрома").