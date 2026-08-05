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Долги на розничном рынке электроэнергии в I полугодии выросли до 425,7 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В России в первом полугодии объем задолженности на розничном рынке электроэнергии вырос на 11,1 млрд рублей, до 425,7 млрд рублей, сообщил член правления - первый заместитель предправления "Центра финансовых расчетов" Дмитрий Чернов в видеокомментарии, размещенном в канале ассоциации "НП "Совет рынка".

Уровень расчетов непосредственно во втором квартале составил 103,2%, что на 0,2 п.п. хуже уровня второго квартала 2025 года.

Но за счет хороших результатов первого квартала по итогам января-июня уровень расчетов составил 99,5%, что на 0,1 п.п лучше первого полугодия 2025 года.

Лучше в этом году себя показали розничные покупатели в Сибири, на Урале и в Приволжье. Покупатели Северо-Западного федерального округа сохранили свои расчеты на уровне первого полугодия 2025 года, ухудшили расчеты покупатели на Дальнем Востоке, на Юге, в СКФО, а также в Центральном федеральном округе.

Совет рынка Дмитрий Чернов
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