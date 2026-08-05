Цены на огурцы в РФ вновь начали расти, за неделю – на 0,8%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ за неделю с 28 июля по 3 августа выросли на 0,8%, сообщил Росстат в среду.

Рост отмечен впервые с середины июня. Но по сравнению с началом года нынешние цены на 44,2% ниже.

В целом плодоовощная продукция за неделю подешевела на 0,7%. Снижение цен замедлилось, неделей ранее оно составляло 0,8%.

Цены на капусту стали меньше на 3,3% (на 2,3% на предыдущей неделе), картофель - на 2,5% (на 2%), морковь - на 2,3% (на 0,6%), помидоры - на 2,2% (на 3,6%), свеклу - на 1,4% (на 1%), лук - на 1% (на 1,1%).

Кроме огурцов, подорожали яблоки и бананы - на 0,7% (на 1% и 0,8% соответственно).

В результате с начала года цены на капусту и морковь выросли почти в 1,5 раза, картофель - почти в 1,5 раза, свеклу и лук - в 1,4 раза, яблоки - на 12%, бананы - на 0,9%. Цены на помидоры в настоящее время на 15,6% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.