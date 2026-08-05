Поиск

Цены на огурцы в РФ вновь начали расти, за неделю – на 0,8%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ за неделю с 28 июля по 3 августа выросли на 0,8%, сообщил Росстат в среду.

Рост отмечен впервые с середины июня. Но по сравнению с началом года нынешние цены на 44,2% ниже.

В целом плодоовощная продукция за неделю подешевела на 0,7%. Снижение цен замедлилось, неделей ранее оно составляло 0,8%.

Цены на капусту стали меньше на 3,3% (на 2,3% на предыдущей неделе), картофель - на 2,5% (на 2%), морковь - на 2,3% (на 0,6%), помидоры - на 2,2% (на 3,6%), свеклу - на 1,4% (на 1%), лук - на 1% (на 1,1%).

Кроме огурцов, подорожали яблоки и бананы - на 0,7% (на 1% и 0,8% соответственно).

В результате с начала года цены на капусту и морковь выросли почти в 1,5 раза, картофель - почти в 1,5 раза, свеклу и лук - в 1,4 раза, яблоки - на 12%, бананы - на 0,9%. Цены на помидоры в настоящее время на 15,6% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат отметил снижение розничных цен на бензин за неделю на 1,09%

Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

 Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

Brent подешевела до $78,5 за баррель

Росимущество снова выставило на торги бывшие российские активы Global Spirits

Сбербанк вслед за АБ "Россия" уведомил о планах инициировать банкротство "ЕвроТранса"

 Сбербанк вслед за АБ "Россия" уведомил о планах инициировать банкротство "ЕвроТранса"

Неизвестность в части бюджета не позволяет ЦБ уверенно говорить о скором допснижении ставки

ЦБ РФ прогнозирует ускорение годовой инфляции по итогам сентября до 6,3%

 ЦБ РФ прогнозирует ускорение годовой инфляции по итогам сентября до 6,3%

Brent подорожала до $80,5 за баррель

Новак заявил о сохранении проблем с топливом в регионах с большим числом независимых АЗС

Минфин РФ с 7 августа увеличит покупку валюты/золота до 6,5 млрд руб. в день
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3463 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10944 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов