Рост цен на гречку за неделю ускорился, на сахар и курятину замедлился

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В России с 28 июля по 3 августа гречневая крупа в рознице подорожала на 1,4%, сообщил Росстат. Рост цен ускорился: неделей ранее он составлял 1,2%.

Подорожание мяса кур замедлилось до 0,9% с 1,9%, сахара - до 1,2% с 2%, свинины - до 0,5% с 1,1%, пшена - до 0,6% с 0,7%.

Цены на мороженую рыбу, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис, соль за неделю выросли на 0,3%, пшеничный и ржаной хлеб, вермишель - на 0,2%, говядину, баранину, мясные консервы для детского питания, печенье, водку - на 0,1%.

Снизились цены на маргарин - на 0,5%, яйца - на 0,4%, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания - на 0,3%, сливочное масло - на 0,2%, пастеризованное молоко - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.