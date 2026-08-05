Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией в I полугодии вырос более чем на 30%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией в первом полугодии 2026 года вырос в годовом исчислении более чем на 30%, сообщил российский Минсельхоз после прошедшего в Анкаре заседания исполнительного комитета по сельскому хозяйству между Россией и Турцией.

Российскую делегацию возглавил замминистра сельского хозяйства Максим Маркович, турецкую - замминистра сельского и лесного хозяйства Ахмет Бахджи.

Положительная динамика взаимной торговли в 2026 году стала продолжением прошлогодней тенденции: в 2025 году товарооборот вырос на 6%, напомнил Минсельхоз. В сообщении приведена только динамика показателей.

"Россия остается одним из основных поставщиков на турецкий рынок зерновых и зернобобовых культур, а также масложировой продукции. В прошлом году Россия начала экспорт в Турцию говядины. В свою очередь, в Турции закупается рыбная продукция, фрукты и цитрусовые", - говорится в сообщении.

Еще одним направлением сотрудничества является торговля минеральными удобрениями. В прошлом году товарооборот в этой сфере практически удвоился.