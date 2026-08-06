Brent подешевела до $79,1 за баррель

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг на информации о прогрессе в переговорах между Ираном и Оманом.

Переговорщики двух стран пришли к соглашению по поводу маршрута движения судов через Ормузский пролив, сообщила накануне "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи. Он сказал, что стороны согласовали "географические параметры" такого маршрута. Однако, по его словам, потенциальное соглашение не сможет гарантировать безопасность в Ормузском проливе из-за риска дестабилизирующих действий США.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,44%) до $79,1 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,09 (0,1%), до $79,45 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,48 (0,64%), до $74,74 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,55 (0,73%), до $75,22 за баррель.

Цены на нефть вернулись к уровням, отмечавшимся после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании в середине июня, и трейдеры продолжают ждать сигналов относительно хода нынешних переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе положительно оценил ход этих переговоров, но вновь заявил, что Штаты нанесут по Ирану "очень сильный удар", если соглашение не будет достигнуто. Иран между тем отрицает факт переговоров с США.

"Мы по-прежнему наблюдаем скептицизм относительно того, кто именно и с кем ведет переговоры, и что потенциальное соглашение будет означать для судоходства", - отмечает президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

По данным Reuters, проект соглашения Ирана с Оманом дает Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Американские власти неоднократно подчеркивали, что никогда не согласятся, чтобы Иран контролировал этот маршрут поставок энергоносителей.