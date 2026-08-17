В Азербайджане в январе-июле добыча нефти с конденсатом снизилась на 3%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Азербайджане в январе-июле 2026 года добыча нефти с конденсатом сократилась на 3,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 15,5 млн тонн, говорится в материалах Госкомитета по статистике.

На товарную нефть пришлось также 15,5 млрд кубометров (снижение на 3,1%).

Добыча газа в отчетный период увеличилась на 1,1% - до 29,565 млрд кубометров.

Добыча товарного газа составила 22,77 млрд кубометров (рост на 1%).

В июле добыча нефти с конденсатом составила 2,3 млн тонн (на уровне июля 2025 года) , товарного газа - 3,2 млрд кубометров (рост на 45,5%).

Как сообщалось, добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в 2025 году составила 27,68 млн тонн (снижение на 4,7% к предыдущему году). Добыча газа выросла на 1% - до 50,92 млрд кубометров, в том числе товарного - на 0,7%, до 38,88 млрд кубометров.

Власти Азербайджана прогнозируют добычу нефти в 2026 году на уровне 27,6 млн тонн, газа - 48,44 млрд кубометров.