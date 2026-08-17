ЦБ Китая увеличил число банков для работы с цифровым юанем до 30

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК) добавил восемь банков в перечень уполномоченных учреждений для операций с цифровым юанем, в результате их количество достигло 30.

Список пополнили Ping An Bank, Hengfeng Bank, China Bohai Bank, Bank of Shanghai, Bank of Hangzhou, Huishang Bank, Bank of Changsha и Guangxi Beibu Gulf Bank.

Этот шаг направлен на повышение доступности услуг цифрового юаня и удовлетворение общественного спроса на безопасные, удобные и эффективные услуги цифрового юаня, отмечается в сообщении НБК.

Новые операторы будут подключены к системе цифрового юаня ЦБ и начнут предоставлять услуги после завершения операционной и технической подготовки, сообщает агентство "Синьхуа".

НБК заявил, что продолжит расширять число операторов для создания открытой, инклюзивной и честной конкурентной среды для развития цифрового юаня.