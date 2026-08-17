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Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ во II кв. снизилась на $273 млн

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами во втором квартале 2026 года уменьшился на $273 млн, или на 3%, до $8,899 млрд с $9,172 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за квартал выросла до 32,1% с 29,8%.

В первом полугодии 2026 года задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $155 млн, или на 1,7%, с $9,054 млрд.

В 2025 году она снизилась на $43 млн, в 2024 году - на $5,711 млрд, в 2023 году - на $1,499 млрд, в 2022 году - на $3,652 млрд, с $19,959 млрд.

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