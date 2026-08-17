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Южная Корея за 7 месяцев снизила закупки подсолнечного масла в РФ более чем на треть

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея в январе-июле этого года импортировала из РФ 166,3 тонны подсолнечного масла, что на 36,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (260,9 тонны), сообщает таможня республики.

Экспортная выручка снизилась на 23,2% до $274 тыс. с $357 тыс. годом ранее.

В июле этого года экспорт составил 23,6 тонны на $41 тыс. В июле 2025 года поставок не было. Наибольшие поставки в этом году пришлись на март – 48,1 тонны на $73 тыс. В 2025 году за этот период больше всего было экспортировано в феврале - 142,8 тонны на $187 тыс.

В 2025 году РФ поставила на рынок республики 410,2 тонны подсолнечного масла против 641,3 тонны в 2024 году, его стоимость снизилась до $589 тыс. с $743 тыс. соответственно.

Самыми крупными поставщиками этого масла в Южную Корею являются Аргентина и Индия.

Южная Корея
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