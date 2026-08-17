Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2100п по индексу МосБиржи

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения из-за геополитической напряженности в условиях ослабления надежд на скорое возобновление переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне санкционных рисков со стороны ЕС, сдерживающим фактором выступили подорожавшие металлы и нефть (октябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $89 за баррель) из-за продолжающегося конфликта США-Иран на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2100 пунктов, обновив минимум за месяц.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2093,22 пункта (-2%), индекс РТС - 775,65 пункта (-2,6%) - минимум на закрытие с 19 декабря 2024 года. Из индексных акций лидировали в снижении бумаги "Интер РАО" (-10,2%), "Газпрома" (-7,6%), "ФосАгро" (-7,3%), "ВК" (-6,4%), "Совкомфлота" (-6,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 августа, составил 85,0136 руб. (+46,87 копейки).

МИД РФ запросил разъяснения в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставках вооружений на Украину, заявила в субботу официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом США информацией", - говорится в её ответе на соответствующий вопрос СМИ.

Как указала представитель внешнеполитического ведомства, такие поставки не способны "сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию". "Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой", - подчеркнула Захарова.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении представить осенью предложения по самому масштабному пакету санкций против РФ с начала украинского конфликта. "Осенью я предложу самый масштабный пакет санкций с начала конфликта", - заявила она в интервью газете "Вельт". Каллас отметила, что в случае принятия этого пакета число людей, компаний и организаций из РФ под санкциями увеличится в три раза.

Подешевели также в понедельник акции "Хэдхантера" (-6,2%), "ММК" (-6%), "Северстали" (-5,2%), "АЛРОСА" (-5%), "Мосэнерго" (-5%), "НЛМК" (-4,9%), "Аэрофлота" (-4,2%), "ИКС 5" (-4%), "Сургутнефтегаза" (-3,4%), "Татнефти" (-3,1%), АФК "Система" (-3%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), ВТБ (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Полюса" (-2,4%), "Яндекса" (-2,2%), "Московской биржи" (-2%), "Роснефти" (-1,6%), "Норникеля" (-1,4%), Сбербанка (-0,9% и -0,9% "префы").

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+9,3%), акции "Т-Технологии" (+7,2%), "МТС" (+3,2%), "Группы компаний ПИК" (+2,1%), "Русала" (+0,5%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс МосБиржи продолжил спад в начале недели и не смог удержать важный уровень 2100 пунктов. Внешний фон стал менее благоприятным - в возобновлении переговорной активности по Украине явная пробуксовка, а власти ЕС выступили с анонсом самого масштабного пакета санкций против РФ с 2022 года. Другой повод для беспокойства - новые признаки нехватки топлива в ряде регионов. Поддержку биржевым "быкам" оказывал рост цен на нефть, цветные и драгметаллы при одновременной слабости рубля.

По сообщениям СМИ, США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие, что поддержало общерыночные настроения. Тем не менее, цены на нефть не спешат снижаться, поскольку Ормузский пролив по-прежнему заблокирован, вдобавок продолжаются атаки йеменских хуситов на саудовские суда в Красном море. Во вторник в еврозоне станет известен августовский индекс экономических настроений ZEW, в США - объем строительства новых домов в июле. На российском рынке ЦБ опубликует "Мониторинг предприятий". Совет директоров "Татнефти" во вторник обсудит дивиденды за I полугодие.

Индекс МосБиржи немного задержался у 2100 пунктов, но это не отменяет возможности более глубокого спада в направлении 2000 пунктов, для чего потребуются новые негативные драйверы. А без таковых технический отскок с ближайшей целью 2150-2160 пунктов не удивит, считает Смирнов.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов полагает, что о формировании разворота рынка вверх говорить пока рано, при этом дальнейшее снижение может привести к обновлению недавних минимумов.

"Рынку нужен катализатор для нового рывка, который предотвратил бы дальнейшее сползание индекса МосБиржи. Сообщения о возможной активизации российско-американских переговоров по украинскому урегулированию получили сдержанную официальную оценку, что снижает вероятность появления положительного геополитического триггера. Баланс факторов продолжает играть в пользу ослабления рубля, поскольку влияние весенней коррекции цен на нефть (после завершения острой фазы конфликта на Ближнем Востоке) еще не исчерпано. Но в текущих условиях это будет оказывать слабую поддержку рынку, тем более что на следующей неделе может начаться подготовка к налоговому периоду", - отмечает Федосов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, коррекция рынка акций переросла в масштабные распродажи - похоже, что многие инвесторы вновь стали сокращать среднесрочные позиции по акциям.

"Пока сложно сказать, где остановится падение. Скорее всего, мы увидим попытки торможения индекса МосБиржи перед "круглой" отметкой 2000 пунктов. Но у нас нет никакой уверенности, что она устоит. Поэтому обновление годового минимума от 20 июля (ниже 1900 пунктов - ИФ) - вполне реалистичный сценарий", - считает Зацепин.

"С 20 июля ситуация только ухудшилась. Усилились удары по российской инфраструктуре, вновь обострились проблемы с топливом, хотя, казалось, этот вопрос начал сходить с повестки дня. В дополнение к готовящимся американским санкциям Европа грозится ввести самые масштабные с 2022 года рестрикции. При таком фоне покупать ничего не хочется, за исключением, пожалуй, привилегированных акций "Сургутнефтегаза", а также технически и фундаментально перепроданного "Полюса". Но и они вряд ли удержатся на продолжении глобальных распродаж", - заключил представитель "Алор брокера".

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, за три последние торговые сессии индекс МосБиржи потерял 9% и опустился ниже 2100 пунктов, для полноценного разворота пока не хватает сильных позитивных сигналов. Главным источником неопределенности выступает геополитика: ожидаемый визит американских переговорщиков в Москву и Киев пока не подтвержден, а глава евродипломатии Кая Каллас заявила о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций, который, по ее словам, может стать крупнейшим с 2022 года. Такие заявления ограничивают желание инвесторов активно наращивать позиции в российских акциях.

При этом фундаментальный фон для рынка выглядит неоднозначно, но уже не так плохо. Нефть держится вблизи $90 за баррель Brent, а рубль продолжает слабеть. Для экспортеров более слабая национальная валюта выступает поддержкой, однако геополитический фактор заметно сильнее влияет на котировки акций.

Инвесторы также сомневаются, что Банк России в сентябре сможет продолжить цикл снижения ключевой ставки. Дополнительным риском становится ситуация с топливом в отдельных регионах: перебои и рост цен могут усилить инфляционное давление и заставить ЦБ занять более осторожную позицию. Поэтому ближайшая статистика будет особенно важна для рынка. В середине недели Банк России представит данные по инфляционным ожиданиям населения, а 19 августа Росстат опубликует недельную инфляцию и индекс цен производителей за июль. Эти показатели могут существенно повлиять на ожидания по ставке ЦБ. На ближайшую неделю базовый сценарий - широкая консолидация в диапазоне 2050-2200 пунктов по индексу МосБиржи. Закрепление выше 2200 пунктов станет первым сигналом восстановления, тогда как пробой 2100 пунктов усиливает риск движения к новым годовым минимумам, считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,3-0,6%), нет единого вектора в США (индексы к 19:00 мск изменились на 0,2-0,4%).

Биржи Южной Кореи в понедельник были закрыты в связи с праздниками по случаю Дня независимости.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли. Трейдеры продолжают оценивать поток разнонаправленных сообщений, касающихся развития событий на Ближнем Востоке: отсутствие прогресса в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между США и Ираном поддерживает нефтяной рынок, однако тот факт, что серьезных перебоев в поставках пока не отмечается, ограничивает его рост.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $89,1 за баррель (+0,7% и +1,7% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $82,84 за баррель (+0,6% и +1,4% в пятницу).

В понедельник телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источники, что Иран и США согласились продлить 60-дневное перемирие, предусмотренное меморандумом о взаимопонимании между двумя странами, который был подписан 17 июня. Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что признаков готовности той или иной стороны продлить меморандум о взаимопонимании не наблюдается. Срок соглашения, которое должно было способствовать прекращению боевых действий между США и Ираном, истекает в понедельник.

В минувшую субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи говорил, что Тегеран пока не принял решение относительно возобновления переговоров с США.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник заявил, что меморандум больше не действует из-за нарушений со стороны Вашингтона. Он также сообщил, что переговоры с Оманом относительно контроля судоходства в Ормузском проливе продолжаются, но затягиваются из-за сложности вопроса, вовлеченности множества сторон, а также попыток ряда государств помешать переговорному процессу.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News в понедельник, что нанесет удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

По данным Kpler, в минувшую субботу через пролив прошли пять судов, в воскресенье - ни одного. За предыдущие выходные пролив преодолело 31 судно.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже упали акции ПАО "Россети Центр" (-15,7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-13,2%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-11,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-11,5%), ПАО "Промомед" (-11,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-11,2%), ПАО "Россети Московский регион" (-8,4%), "ТГК-2" (-7,2%).

Выросли акции "Нижнекамскнефтехима" (+22,6%), ПАО "Глоракс" (+22,3%), ПАО "РБК" (+19,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+16,5%), ПАО "Бурятзолото" (+12,3%), ПАО "Группа Черкизово" (+11,7%).

Подросли акции ПАО "Южуралзолото" (+2,8%, до 0,6905 рубля) (ЮГК) на фоне известий, что компания "БТС-Мост Холдинг" выставила оферту миноритариям ЮГК по цене 74,25 копейки за акцию. Цена выкупа определена как средневзвешенная цена торгов бумагами ЮГК на Мосбирже за 6 месяцев, предшествовавших предложению. Срок принятия оферты - 70 дней.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,72 млрд рублей (из них 8,79 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,4 млрд рублей на акции "Т-Технологии" и 6,48 млрд рублей на акции "Полюса").