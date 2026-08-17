ЦБ отметил технический характер снижения инфляции г/г в июле из-за сдвига индексации в ЖКХ

В октябре она вернет "долг", прогнозирует ЦБ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Небольшое снижение годовой инфляции в РФ в июле - до 5,98% с 6,02% по итогам июня - обусловлено эффектом переноса индексации коммунальных тарифов, констатировал Банк России.

"Существенное влияние на годовой индекс потребительских цен оказал перенос индексации коммунальных тарифов в 2026 г. с июля на октябрь (в 2025 г. тарифы были проиндексированы в июле), из-за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Инфляция в России", опубликованном в понедельник.

Это снизило годовую инфляцию на 0,77 п.п. по сравнению с июньской, отметил ЦБ. Вместе с тем, это "техническое снижение" было практически компенсировано увеличением годовых приростов цен по другим товарам и услугам, в первую очередь по нефтепродуктам, овощам и фруктам, а также мясопродуктам, обращает внимание регулятор.

"Ожидается, что индексация коммунальных тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции в октябре", - пишет ЦБ.

Наиболее заметный прямой вклад в текущий прирост цен в июле внесло удорожание бензина и дизеля, но, вместе с тем, начали проявляться и косвенные эффекты топливного шока - через перенос возросших транспортных издержек он начал транслироваться в цены широкого круга товаров и услуг, сказано в комментарии.

Дополнительным фактором ускорения показателей устойчивой инфляции стало ослабление валютного курса в июне - июле после укрепления в апреле - мае, отмечает Банк России.

В целом показатели устойчивого прироста цен в июле повысились на 1,5 - 2,4 п.п. по сравнению с июнем. Сильнее всего выросли показатели, исключающие лишь небольшое количество товаров и услуг, а также чувствительные к изменению приростов цен на компоненты с большим весом в потребительской корзине, говорится в комментарии ЦБ.

Как сообщалось, инфляция в РФ в июле составила 0,54%, за первые 10 дней августа Росстат зафиксировал дефляцию на 0,06%.

За январь-июль 2026 года цены в РФ выросли на 4,75%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-июль цены выросли на 4,36%).

ЦБ в июле повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6-7% с 4,5-5,5% в апрельской версии. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2026 году составляет 6,6% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля).